Делегация Украины уже во Флориде. Встречу Зеленского и Трампа перенесли на два часа
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
Украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским прибыла во Флориду вечером 27 декабря, около 18:00 (01:00 по Киеву 28 декабря), сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица. Встреча с президентом США Дональдом Трампом состоится раньше запланированного.
Кислица опубликовал фото самолета в аэропорту, подписав его: "Добрый вечер, Флорида".
В то же время в Белом доме официально изменили расписание Трампа на 28 декабря. Его встреча с Зеленским была перенесена на 13:00 (20:00 по Киеву) в частной резиденции президента США в Мар-а-Лаго. Ранее она была запланирована на 15:00 (22:00 по Киеву).
Причину переноса двусторонней встречи в Белом доме не сообщили.
- Вечером 27 декабря президент Зеленский рассказал, о чем намерен говорить с Трампом во Флориде. Основные темы – $100 млрд помощи от Еврокомиссии и гарантии безопасности.
- Трамп перед встречей с украинским коллегой заявил, что судьба любого мирного плана зависит исключительно от его решения.
