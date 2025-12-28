Делегация Украины уже во Флориде. Встречу Зеленского и Трампа перенесли на два часа

Встреча двух президентов, на которой обсудят войну России против Украины, состоится в 20:00 по киевскому времени

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Фото: EPA / SHAWN THEW)

Украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским прибыла во Флориду вечером 27 декабря, около 18:00 (01:00 по Киеву 28 декабря), сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица. Встреча с президентом США Дональдом Трампом состоится раньше запланированного.

Кислица опубликовал фото самолета в аэропорту, подписав его: "Добрый вечер, Флорида".

В то же время в Белом доме официально изменили расписание Трампа на 28 декабря. Его встреча с Зеленским была перенесена на 13:00 (20:00 по Киеву) в частной резиденции президента США в Мар-а-Лаго. Ранее она была запланирована на 15:00 (22:00 по Киеву).

Причину переноса двусторонней встречи в Белом доме не сообщили.

Расписание Трампа (Иллюстрация: x.com/KaterynaLis)