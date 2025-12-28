Делегація України вже у Флориді. Зустріч Зеленського і Трампа перенесли на дві години

Зустріч двох президентів, на якій обговорять війну Росії проти України, відбудеться о 20:00 за київським часом

Дональд Трамп і Володимир Зеленський (Фото: EPA / SHAWN THEW)

Українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським прибула до Флориди ввечері 27 грудня, близько 18:00 (01:00 за Києвом 28 грудня), повідомив заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця. Зустріч із президентом США Дональдом Трампом відбудеться раніше запланованого.

Кислиця опублікував фото літака в аеропорту, підписавши його: "Добрий вечір, Флорида".

Водночас у Білому домі офіційно змінили розклад Трампа на 28 грудня. Його зустріч із Зеленським було перенесено на 13:00 (20:00 за Києвом) у приватній резиденції президента США в Мар-а-Лаго. Раніше вона була запланована на 15:00 (22:00 за Києвом).

Причину перенесення двосторонньої зустрічі в Білому домі не повідомили.

Розклад Трампа (Ілюстрація: x.com/KaterynaLis)