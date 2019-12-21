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Дело Гримчака. Суд уменьшил сумму залога до 2 млн грн

Дело Гримчака. Суд уменьшил сумму залога до 2 млн грн - Фото
Юрий Гримчак (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
21.12.2019, 12:16

Судья частично удовлетворил ходатайство стороны защиты экс-заместителя министра по вопросам оккупированных территорий

Высший антикоррупционный суд уменьшил сумму залога для бывшего заместителя министра по вопросам оккупированных территорий Юрия Гримчака с 6 до 2 млн грн. Об этом говорится в решении  суда, сообщает Судебная власть Украины.

"Судья частично удовлетворил ходатайство стороны защиты, уменьшив размер залога с 3123 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц до 1 041. То есть, с 5 млн 999 тыс 283 грн до 1 млн 999 тыс 761 грн", - отмечается в сообщении.

Заседание проходило в формате видеоконференции, поскольку Гримчак находится в Черниговском следственном изоляторе.

Судья ВАКС изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест помощнику Гримчака, которого следствие считает соучастником уголовного производства.

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