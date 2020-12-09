Дело Майдана. Янукович не имеет права быть на суде, его заявление пиар – прокурор

Беглый диктатор Виктор Янукович не имеет права присутствовать на заседании суда, на котором будут повторно рассматривать ходатайство о выборе ему меры пресечения в рамках дела Майдана. Об этом, комментируя требование Януковича обеспечить его присутствие на суде, заявил прокурор по делу Алексей Донской в комментарии Громадському радіо.

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Прокурор объяснил, что по процедуре, по которой будут рассматривать ходатайство, подозреваемый не является участником процесса. Если Янукович появится через видеоконференцию, то прокуроры "будут ставить вопрос о рассмотрении по другой процедуре", сказал Донской.

"Очередное заявление – это антиюриспруденция и попытки пропиариться при отсутствии юридических моментов. Требование видеоконференции – это попытка каким-либо образом на месяцы растянуть рассмотрение данного ходатайства", – сказал он.

Донской добавил, что Россия не выполняет ни один из запросов Украины о международно-правовой помощи: "Начиная от подтверждения местонахождения Януковича в РФ, заканчивая проведением любых процессуальных действий".

24 января 2019 года суд приговорил Януковича к 13 годам тюремного заключения за государственную измену.

12 мая 2020-го Печерский райсуд Киева заочно арестовал Януковича по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

16 ноября Киевский апелляционный суд отменил заочный арест Януковича по этому делу – назначено повторное рассмотрение ходатайства в Печерском суде.

8 декабря адвокат Януковича заявил, что беглец требует обеспечить его личное присутствие на повторном рассмотрении ходатайства 9 декабря – как это было в 2016 году.

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Марк Сировой

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