Дело MH17. Приговоры будут как минимум через несколько лет - МИД

Место катастрофы MH17 (Фото: EPA)

Приговоры по делу о сбитом в небе над Донбассом Boeing 777 рейса MH17 стоит ждать в лучшем случае через несколько лет. Об этом в интервью Радио Свобода заявил замминистра иностранных дел Евгений Енин.

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"Приговоров следует ждать минимум несколько лет. Такие процессы не происходят быстро", - сообщил он.

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По словам дипломата, скорость судебного процесса не должна навредить его качеству, чтобы в дальнейшем решения не были оспорены в Европейском суде по правам человека.

"Наша цель - привлечение РФ и ее высшего руководства к ответственности за факты нарушения международного права, за аннексию Крыма, за вмешательство военных на Донбассе, в том числе за сбитый малайзийский Boeing", - подчеркнул Енин и добавил, что кольцо вокруг России сжимается.

был сбит с 17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией Донбасса : погибли 298 человек на борту.

Выводы следствия : лайнер ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск).

19 июня 2019-го JIT обнародовала имена тех, кто, по ее данным, причастен к трагедии. Это россияне Игорь (Стрелков) Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко Объявлены подозрения, но их не будут экстрадировать.

РФ назвала все "голословными обвинениями".

"голословными обвинениями". Несмотря на начало суда 9 марта, следствие продолжается . Слушания же продолжатся 8 июня.

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