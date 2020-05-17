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Дело MH17. Приговоры будут как минимум через несколько лет - МИД

Дело MH17. Приговоры будут как минимум через несколько лет - МИД - Фото
Место катастрофы MH17 (Фото: EPA)
17.05.2020, 23:38

В МИД подчеркивают: главная задача – привлечь РФ и ее руководство к ответственности за оккупацию Крыма, вторжение на Донбасс и сбитый Boeing MH17

Приговоры по делу о сбитом в небе над Донбассом Boeing 777 рейса MH17 стоит ждать в лучшем случае через несколько лет. Об этом в интервью Радио Свобода заявил замминистра иностранных дел Евгений Енин.

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"Приговоров следует ждать минимум несколько лет. Такие процессы не происходят быстро", - сообщил он. 

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По словам дипломата, скорость судебного процесса не должна навредить его качеству, чтобы в дальнейшем решения не были оспорены в Европейском суде по правам человека.

"Наша цель - привлечение РФ и ее высшего руководства к ответственности за факты нарушения международного права, за аннексию Крыма, за вмешательство военных на Донбассе, в том числе за сбитый малайзийский Boeing", - подчеркнул Енин и добавил, что кольцо вокруг России сжимается.

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Марк Сировой
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