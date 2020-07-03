Дело MH17. Суд принял требование защиты россиян и изучит "альтернативные версии"

Судьи согласились с требованием адвокатов обвиняемого россиянина и выделили время на рассмотрение "альтернативных версий" катастрофы Boeing

Сегодня, 3 июля, судьи на процессе по делу сбитого над Донбассом в 2014 году самолета МН17 приняли требование защиты, чтобы следователь изучил возможные альтернативные объяснения катастрофы. Об этом сообщает Reuters.

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Отмечается, что Москва всегда отрицала вину за сбитый Boeing и предлагала ряд альтернативных объяснений, которые отвергла голландская группа международных следователей.

Сегодня суд принял просьбу адвокатов одного из обвиняемых, подполковника запаса ВДВ ВС РФ Олега Пулатова, о том, чтобы следственные судьи получили показания большего числа свидетелей для изучения других возможных сценариев произошедшего. К ним относится теория о том, что гражданский самолет был сбит по ошибке или что он использовался в качестве щита для военного самолета.

Сообщается, что судебный процесс был отложен до 31 августа, чтобы дать следственным судьям время для допроса дополнительных свидетелей и время защиты для встречи с Пулатовым.

Адвокаты Пулатова говорят, что до сих пор им не удавалось встретиться с ним лично и поделиться подробностями расследования, потому что ограничения COVID-19 делают невозможным поездку в Россию, где он проживает.

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Наталия Медведева

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