Дело MH17. Суд принял требование защиты россиян и изучит "альтернативные версии"
Судьи согласились с требованием адвокатов обвиняемого россиянина и выделили время на рассмотрение "альтернативных версий" катастрофы Boeing
Сегодня, 3 июля, судьи на процессе по делу сбитого над Донбассом в 2014 году самолета МН17 приняли требование защиты, чтобы следователь изучил возможные альтернативные объяснения катастрофы. Об этом сообщает Reuters.
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Отмечается, что Москва всегда отрицала вину за сбитый Boeing и предлагала ряд альтернативных объяснений, которые отвергла голландская группа международных следователей.
Сегодня суд принял просьбу адвокатов одного из обвиняемых, подполковника запаса ВДВ ВС РФ Олега Пулатова, о том, чтобы следственные судьи получили показания большего числа свидетелей для изучения других возможных сценариев произошедшего. К ним относится теория о том, что гражданский самолет был сбит по ошибке или что он использовался в качестве щита для военного самолета.
Сообщается, что судебный процесс был отложен до 31 августа, чтобы дать следственным судьям время для допроса дополнительных свидетелей и время защиты для встречи с Пулатовым.
Адвокаты Пулатова говорят, что до сих пор им не удавалось встретиться с ним лично и поделиться подробностями расследования, потому что ограничения COVID-19 делают невозможным поездку в Россию, где он проживает.
- 17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией Донбасса был сбит самолет Boeing 777 рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур: погибли 298 человек на борту.
- Выводы следствия: лайнер ракетой 1986 года выпуска сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск).
- 19 июня 2019-го JIT обнародовала имена тех, кто, по ее данным, причастен к трагедии. Это россияне Игорь (Стрелков) Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Объявлены подозрения, но их не будут экстрадировать.
- РФ назвала все "голословными обвинениями".
- Несмотря на начало суда 9 марта, следствие продолжается.
- 26 июня адвокаты Пулатова выразили сомнение в главной версии следствия.
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