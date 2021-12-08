Дело MH17. Суд все еще ждет показаний командира российской 53-й бригады ПВО

8 декабря в Нидерландах возобновились основные слушания по делу об уничтожении российской ракетой лайнера малайзийского авиарейса MH17 над Донбассом. Об этом пишет пресс-служба Окружного суда Гааги.

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Процесс проходит на территории аэропорта Схипхол. Ведется прямая трансляция.

В предварительном релизе на сайте суда говорится, что поскольку 2 ноября суд постановил продлить срок ожидания допроса свидетеля Сергея Мучкаева (командир российской 53-й бригады ПВО, дислоцированной в Курске) до 10 февраля 2022 года, суд пока не может завершить представление расследования.

Если в ближайшее время будет установлено, что допрос этого свидетеля до названного срока "маловероятен", сторона обвинения может завершить вызов свидетелей раньше (с 20 по 24 декабря 2021 года).

На сегодняшних слушаниях запланированы выступление адвоката родственников погибших, которые выдвигают к обвиняемым требования по компенсациям, и стороны обвинения.

28 октября СМИ сообщали, что Россия пытается запугать адвокатов родственников жертв сбитого рейса MH17.

30 ноября сообщалось, что Нидерланды планируют инициировать еще один процесс против России в связи с катастрофой самолета рейса МН17 – через Международную организацию гражданской авиации (ICAO).

До конца 2022 года будет вынесено решение по делу о трагедии лайнера Boeing рейса MH17, который летом 2014 года был сбит ракетой российского ЗРК Бук над Донбассом.

Сергей Бережной

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