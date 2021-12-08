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Дело MH17. Суд все еще ждет показаний командира российской 53-й бригады ПВО

Цей матеріал також доступний українською
08.12.2021, 13:19
Дело MH17. Суд все еще ждет показаний командира российской 53-й бригады ПВО - Фото
Суд по делу MH17 в Нидерландах (Фото - EPA)

8 декабря в Нидерландах возобновились основные слушания по делу об уничтожении российской ракетой лайнера малайзийского авиарейса MH17 над Донбассом. Об этом пишет пресс-служба Окружного суда Гааги. 

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Процесс проходит на территории аэропорта Схипхол. Ведется прямая трансляция.

В предварительном релизе на сайте суда говорится, что поскольку 2 ноября суд постановил продлить срок ожидания допроса свидетеля Сергея Мучкаева (командир российской 53-й бригады ПВО, дислоцированной в Курске) до 10 февраля 2022 года, суд пока не может завершить представление расследования. 

Если в ближайшее время будет установлено, что допрос этого свидетеля до названного срока "маловероятен", сторона обвинения может завершить вызов свидетелей раньше (с 20 по 24 декабря 2021 года).

На сегодняшних слушаниях запланированы выступление адвоката родственников погибших, которые выдвигают к обвиняемым требования по компенсациям, и стороны обвинения.

СПРАВКА. 17 июля 2014-го над подконтрольной боевикам территорией Донбасса был сбит самолет Boeing 777 рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур: погибли все 298 человек на борту. Выводы следствия: лайнер сбил Бук 53-й бригады армии РФ. Летом 2019-го обнародованы имена тех, кто, по данным следствия, причастен к трагедии: россияне Игорь (Стрелков) Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. РФ назвала все "голословными обвинениями". Сейчас идет суд. Нидерланды подали иск на РФ в ЕСПЧ.

Сергей Бережной
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агрессия России война Донбасс авиакатастрофа MH17 зрк бук Схипхол Сергей Мучкаев
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