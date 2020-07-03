Дело о взятке. За уволенного главу Кировоградской ОГА внесли залог 10 млн грн

За подозреваемого по делу о получении взятки экс-главу Кировоградской облгосадминистрации Андрея Балоня внесли залог в размере 10,1 млн гривень. Об этом рассказала журналисту LIGA.net пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Алеся Чемерис.
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Залог был внесен в полном размере. Таким образом Балонь выйдет из СИЗО.
Также в размере 5 млн грн был внесен залог за другого фигуранта дела, Сергея Шевченко, который руководил патронатной службой Кировоградской ОГА.
- 8 ноября 2019-го президент Владимир Зеленский назначил Балоня главой Кировоградской ОГА. Балонь - бывший руководитель следственного управления МВД в Полтавской области, бывший заместитель главы Херсонской ОГА Андрея Гордеева.
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25 июня 2020-го НАБУ совместно с СБУ задержали Балоня и Швеченко во время получения части взятки, общая сумма которой составляет 1,8 млн грн.
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26 июня президент Владимир Зеленский принял решение об отставке Балоня с должности главы Кировоградской ОГА.
- 26 июня Балоню и Шевченко сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. На следующий день суд отправил подозреваемых под стражу на 60 дней с альтернативой внесения залога.
Марк Сировой, Юрий Смирнов