Дело о взятке. За уволенного главу Кировоградской ОГА внесли залог 10 млн грн

Андрей Балонь (Фото - khoda.gov.ua)

За подозреваемого по делу о получении взятки экс-главу Кировоградской облгосадминистрации Андрея Балоня внесли залог в размере 10,1 млн гривень. Об этом рассказала журналисту LIGA.net пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Алеся Чемерис.

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Залог был внесен в полном размере. Таким образом Балонь выйдет из СИЗО.

Также в размере 5 млн грн был внесен залог за другого фигуранта дела, Сергея Шевченко, который руководил патронатной службой Кировоградской ОГА.