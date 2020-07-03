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Дело о взятке. За уволенного главу Кировоградской ОГА внесли залог 10 млн грн

Дело о взятке. За уволенного главу Кировоградской ОГА внесли залог 10 млн грн - Фото
Андрей Балонь (Фото - khoda.gov.ua)
03.07.2020, 12:48

Подозреваемый по делу о взятке экс-глава Кировоградской ОГА Андрей Балонь выйдет из СИЗО, поскольку залог за него был внесен в полном размере

За подозреваемого по делу о получении взятки экс-главу Кировоградской облгосадминистрации Андрея Балоня внесли залог в размере 10,1 млн гривень. Об этом рассказала журналисту LIGA.net пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Алеся Чемерис.

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Залог был внесен в полном размере. Таким образом Балонь выйдет из СИЗО.

Также в размере 5 млн грн был внесен залог за другого фигуранта дела, Сергея Шевченко, который руководил патронатной службой Кировоградской ОГА.

  • 8 ноября 2019-го президент Владимир Зеленский назначил Балоня главой Кировоградской ОГА. Балонь - бывший руководитель следственного управления МВД в Полтавской области, бывший заместитель главы Херсонской ОГА Андрея Гордеева
  • 25 июня 2020-го НАБУ совместно с СБУ задержали Балоня и Швеченко во время получения части взятки, общая сумма которой составляет 1,8 млн грн. 
  • 26 июня президент Владимир Зеленский принял решение об отставке Балоня с должности главы Кировоградской ОГА.
  • 26 июня Балоню и Шевченко сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды. На следующий день суд отправил подозреваемых под стражу на 60 дней с альтернативой внесения залога.
Марк Сировой, Юрий Смирнов
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