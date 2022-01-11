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Дело против Суркиса в Лондоне. У Порошенко объяснили трату 11 млн грн на адвокатов

Цей матеріал також доступний українською
11.01.2022, 08:00
Дело против Суркиса в Лондоне. У Порошенко объяснили трату 11 млн грн на адвокатов - Фото
Петр Порошенко (Фото: eurosolidarity.org)

Пятый президент Петр Порошенко заплатил 11 млн грн адвокатам, которые представляли его интересы в суде Лондона по иску бизнесмена Игоря Суркиса и связанных с ним лиц. Об этом сообщает пресс-служба Евросолидарности.

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В политсиле напомнили, что в сентябре 2021 года Высокий суд Лондона отклонил иск Суркиса и шести его компаний к Порошенко и экс-главе Нацбанка Валерии Гонтаревой по "делу ПриватБанка". Детальнее об этом судебном разбирательстве можно почитать здесь.

Там утверждают, что адвокаты Суркиса затягивали рассмотрение вопроса о компенсации Порошенко судебных издержек, а потому 29 декабря 2021-го пятый президент до получения компенсации оплатил часть гонорара международной юридической компании, которая защищала его интересы.

Сумма выплаты составила 300 000 фунтов стерлингов, которая равна 11 млн грн, отмечают в партии. Общие затраты на защиту по делу равны 2 млн фунтов.

В Евросолидарности говорят, что сейчас Суркис согласился компенсировать часть юридических трат, и соответствующий платеж должен быть сделан до 14 января 2022 года.

Там также заверяют, что адвокаты Суркиса подтвердили: бизнесмен не намерен оспаривать решение Высокого суда Лондона.

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Марк Сировой
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Петр Порошенко ПриватБанк адвокаты валерия гонтарева высокий суд лондона Игорь Суркис
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