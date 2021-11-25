Дело Шефира. К депутату Евросолидарности пришли с обысками, подозрения не было – источник
К депутату Ивано-Франковского облсовета Евросолидарности Сергею Волошину пришли с обысками по делу о покушении на первого помощника президента Сергея Шефира. Евросолидарность утверждает в Facebоok, что его хотят "сделать причастным к покушению", однако собеседник LIGA.net в правоохранительных органах утверждает – подозрений депутату не вручали.
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Ивано-Франковская ячейка Евросолидарности утверждает, что обыск в доме Волошина был 24 ноября. По их мнению, депутата "пытаются обвинить ни много ни мало, а в покушении на Шефира".
В то же время собеседник LIGA.net в правоохранительных органах говорит, что подозрений никому не выдвигалось.
"Есть история с отслеживанием патронов. Там использовались специфические патроны. И мы искали всех по стране, кто их покупал. Видимо, кто-то сказал следователям, что такие патроны могли быть у него (Волошина, – ред.)", – сказал он.
Собеседник добавил, что "работа по Шефиру идет, отрабатываются различные версии".
- 22 сентября под Киевом неизвестные обстреляли автомобиль Шефира из автоматического оружия. Было выпущено не менее 10 пуль, ранен водитель, Шефир остался цел.
- В видеообращении президент Владимир Зеленский заявил, что власть даст сильный ответ тем, кто стоит за покушением на Шефира.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова назвала две рабочие версии покушения: деятельность Шефира как госслужащего и попытка дестабилизации политической ситуации в стране. Полиция не исключает причастности иностранных спецслужб. Сам Шефир сказал, что не связывает покушение со своей работой, потому что он был занят подготовкой к съемке концерта студии Квартал 95.
- 24 сентября стало известно, что ФБР США поможет Украине с расследованием покушения. В деле о покушении назначили около 30 экспертиз. В МВД говорят – это беспрецедентный комплекс мероприятий.
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