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Дело Шефира. К депутату Евросолидарности пришли с обысками, подозрения не было – источник

Цей матеріал також доступний українською
25.11.2021, 14:56
Дело Шефира. К депутату Евросолидарности пришли с обысками, подозрения не было – источник - Фото
Cергей Волошин (фото - Сергій Волошин, Facebook)

К депутату Ивано-Франковского облсовета Евросолидарности Сергею Волошину пришли с обысками по делу о покушении на первого помощника президента Сергея Шефира. Евросолидарность утверждает в Facebоok, что его хотят "сделать причастным к покушению", однако собеседник LIGA.net в правоохранительных органах утверждает – подозрений депутату не вручали.

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Ивано-Франковская ячейка Евросолидарности утверждает, что обыск в доме Волошина был 24 ноября. По их мнению, депутата "пытаются обвинить ни много ни мало, а в покушении на Шефира". 

В то же время собеседник LIGA.net в правоохранительных органах говорит, что подозрений никому не выдвигалось.

"Есть история с отслеживанием патронов. Там использовались специфические патроны. И мы искали всех по стране, кто их покупал. Видимо, кто-то сказал следователям, что такие патроны могли быть у него (Волошина, – ред.)", – сказал он.

Собеседник добавил, что "работа по Шефиру идет, отрабатываются различные версии".

Дело Шефира. К депутату Евросолидарности пришли с обысками, подозрения не было – источник

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Марк Сировой, Юрий Смирнов
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Владимир Зеленский обыск покушение Сергей Шефир европейская солидарность сергей волошин
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