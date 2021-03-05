Дело Стерненко. В суде Одессы прокомментировали якобы бюсты Ленина и Сталина у дома судьи

В Приморском суде Одессы утверждают, что судья Виктор Попревич, вынесший приговор общественному деятелю Сергею Стерненко, не является владельцем якобы установленных у его дома в Донецке бюстов советских лидеров Владимира Ленина и Иосифа Сталина. А если б даже являлся, то это не свидетельствует о его симпатии к вождям коммунизма, говорится в сообщении на сайте Приморского суда Одессы.

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В суде объясняют, что судья не может прокомментировать информацию о бюстах, поскольку с 2014 года не посещал Донецк. В то же время журналист Денис Казанский ранее утверждал, что Попревич установил бюсты до войны на Донбассе, а СМИ сообщали об этом еще в 2009 году.

В Приморском суде также пишут, что "даже при наличии таких бюстов у ворот дома, данное обстоятельство явно не свидетельствует о симпатии владельца, которым не является Попревич, к режиму указанных лиц, а наоборот является насмешкой над ними".

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В Приморском райсуде также назвали "безосновательными" заявления о том, что судья выносит решения на русском языке и не направил в реестр около 2000 судебных решений. При этом в суде заверили, что редакция Уголовно-процессуального кодекса 1960 года (действовал до 2012-го) позволяла выносить решения на русском – и "единичные такие решения есть у большинства судей".

В целом в Приморском райсуде считают безосновательными обвинения политиков и активистов в адрес Попревича, а самого судью – "грамотным, высококвалифицированным юристом", который в 2014-м "не изменил Родине", переехав после оккупации из Донецка в Одессу.

Приморский суд расценивает обвинения в адрес судьи как попытки дискредитации суда и вмешательство в правосудие. В связи с этим Приморский суд направил обращения генпрокурору Ирине Венедиктовой и Высшему совету правосудия.

23 февраля 2021-го в Одессе суд дал Стерненко семь лет тюрьмы с конфискацией половины имущества по делу о похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича из пророссийской партии Родина. Стерненко заявил, что приговор "продиктован с Банковой". В ОП это отрицают.

27 февраля в Киеве прошла акция, на которой требовали освободить Стерненко и политзаключенных, а также провести судебную реформу. Возле Офиса президента митинг прошел спокойно, однако позже протестующие забросали файерами Офис генпрокурора. Столкновений с полицией не было.

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Марк Сировой

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