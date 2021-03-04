Посол Британии: Дело Стерненко демонстрирует, что судебная реформа все еще нужна Украине

Дело общественного деятеля Сергея Стерненко демонстрирует, что Украине необходима судебная реформа. Об этом в интервью Суспільному заявила посол Великобритании Мелинда Симмонс.

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"Для меня дело Стерненко просто демонстрирует, что эта (судебная, – ред.) реформа все еще нужна и когда вы воплотите ее, тогда сможете иметь судебную систему, которой можно доверять", – сказала посол.

Симмондс отметила, что судебная реформа – одна из самых сложных для любой страны и требует много лет работы.

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"Судебная реформа должна быть комплексной. Вы не можете просто выбрать ее. Вы не можете просто решить обратиться в Высший Совет правосудия, если вы не хотите идти, например, в местный суд. Все должно быть сделано для того, чтобы вы смогли получить надежную и последовательную правовую систему", – добавила она.

23 февраля 2021-го в Одессе суд дал Стерненко семь лет тюрьмы с конфискацией половины имущества по делу о похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича из пророссийской партии Родина. Стерненко заявил, что приговор "продиктован с Банковой". В ОП это отрицают.

27 февраля в Киеве прошла акция, на которой требовали освободить Стерненко и политзаключенных, а также провести судебную реформу. Возле Офиса президента митинг прошел спокойно, однако позже протестующие забросали файерами Офис генпрокурора. Столкновений с полицией не было.

Стерненко также является подозреваемым по делу об убийстве напавшего на него в 2018 году Ивана Кузнецова. Он утверждает, что это была самозащита.

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Марк Сировой

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