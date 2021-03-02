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"Какую реакцию ожидают от президента?" У Зеленского отреагировали на акции из-за Стерненко

02.03.2021, 12:33
Андрей Смирнов (Фото: пресс-служба Офиса президента)

В Офисе президента Владимира Зеленского считают преждевременным комментировать приговор общественному деятелю Сергею Стерненко. Об этом в интервью Цензор.нет заявил замглавы ОП Андрей Смирнов, комментируя акции в поддержку активиста.

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Он сказал, что акции были анонсированы как мирные, а подобные митинги "преследуют одну простую цель – привлечь внимание властей на то или иное событие и получить обратную связь". Однако Смирнов отметил, что президент не может "подменять собой суд", приговор еще не вступил в законную силу и не прошел апелляцию, а потому рано что-либо комментировать.

"Какую реакцию ожидают от президента? Поговорим сугубо юридическим языком: какой она может быть? Оценка решения суда? Это не юридический документ. В этом вопросе нужно быть достаточно осторожным, чтобы не выглядело, как давление на суд и правоохранительные органы", – сказал он.

По его мнению, сейчас должна быть четкая коммуникация стороны обвинения. Прокуратура должна объяснить причинно-следственную связь между обвинительным актом и приговором суда, чтобы у граждан не возникало вопросов об оценке доказательств, считает Смирнов.

По его словам, лишь после апелляции можно будет говорить о какой-то публичной реакции президента "о восприятии (или нет) решения суда".

"Но все равно она (реакция президента, – ред.) будет личной. У президента нет процессуальных инструментов, как у прокуратуры. Он не носит мантию, не выносит судебные решения. Поэтому я считаю, что реакция на этом этапе была бы преждевременной", – добавил Смирнов.

  • 23 февраля 2021-го в Одессе суд дал Стерненко семь лет тюрьмы с конфискацией половины имущества по делу о похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича из пророссийской партии Родина. По Украине прошла волна протестовв Киеве были стычки с полицией. 
  • Стерненко заявил, что приговор "продиктован с Банковой", а Зеленский ранее якобы предлагал ему пост в правоохранительных органах. В ОП это отрицают, но адвокаты подтверждают версию Стерненко.
  • Сегодня в Киеве прошла акция, на которой требовали освободить Стерненко и политзаключенных, а также провести судебную реформу. Возле Офиса президента митинг прошел спокойно, однако позже протестующие забросали файерами Офис генпрокурора. Столкновений с полицией не было.

Читайте также: Что не так с приговором Сергею Стерненко. Полный разбор от адвокатов АО Миллер

Марк Сировой
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Владимир Зеленский Сергей Стерненко приговор тюрьма офис президента Андрей Смирнов
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