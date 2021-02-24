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Тюремный срок Стерненко. Скоротечный брифинг руководства Одесской облпрокуратуры – видео видео

24.02.2021, 11:20
Сергей Стерненко (Скриншот видео Радио Свобода/Youtube)
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обновлено

Сегодня в Одессе по делу о тюремном сроке общественному деятелю Сергею Стерненко дал брифинг руководитель местной областной прокуратуры Сергей Костенко. Трансляцию обеспечивал YouTube-канал Офиса генпрокурора.

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ОБНОВЛЕНО в 11:20. Брифинг продлился всего чуть больше 10 минут, новой информации по делу озвучено не было.

Вчера, 23 февраля, Приморский райсуд Одессы дал Стерненко семь лет тюрьмы с конфискацией половины имущества по делу о похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича из пророссийской партии Родина.

Читайте также: "Не знаю, когда вас увижу". Суд отправил Стерненко в тюрьму: что об этом известно

Евгений Пилипенко
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Сергей Стерненко одесса трансляция прокуратура уголовное дело брифинг сергей щербич
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