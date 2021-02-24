обновлено

Сегодня в Одессе по делу о тюремном сроке общественному деятелю Сергею Стерненко дал брифинг руководитель местной областной прокуратуры Сергей Костенко. Трансляцию обеспечивал YouTube-канал Офиса генпрокурора.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

ОБНОВЛЕНО в 11:20. Брифинг продлился всего чуть больше 10 минут, новой информации по делу озвучено не было.

Вчера, 23 февраля, Приморский райсуд Одессы дал Стерненко семь лет тюрьмы с конфискацией половины имущества по делу о похищении в 2015 году депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича из пророссийской партии Родина.

В городах Украины после этого прошли акции протеста. На митинге в Киеве произошли столкновения с полицией, задержаны 17 человек.

Стерненко заявил, что приговор "продиктован с Банковой", а президент Зеленский ранее якобы предлагал ему пост в правоохранительных органах. В ОП это отрицают, но адвокаты подтверждают версию Стерненко.

Он также является подозреваемым по делу об убийстве напавшего на него в 2018-м Ивана Кузнецова. Он утверждает, что это была "самозащита от титушек".

Читайте также: "Не знаю, когда вас увижу". Суд отправил Стерненко в тюрьму: что об этом известно

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.