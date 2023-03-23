UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Депутат Госдумы РФ получил подозрение СБУ за организацию "референдума" в Херсоне и области

Цей матеріал також доступний українською
23.03.2023, 12:36
Депутат Госдумы РФ получил подозрение СБУ за организацию
Игорь Кастюкевич (Фото: СБУ)

Служба безопасности сообщила о подозрении депутату Госдумы РФ, который считается российским куратором временно оккупированной Херсонской области. Об этом сообщает СБУ.

Как отмечается, Служба безопасности собрала доказательную базу относительно депутата государственной думы РФ Игоря Кастюкевича.

По данным СБУ, он способствовал распространению оккупационного режима на временно захваченной части юга Украины.

Следователи установили, что российский чиновник лично координировал организацию и проведение незаконного референдума по "присоединению" Херсонской области к России.

Подозреваемый является замглавы фракции партии Единая Россия и входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства страны-агрессора.

В период с 23 по 28 сентября 2022 года он находился во временно оккупированном Херсоне, где обеспечивал "нужные" результаты фейкового плебисцита.

СБУ выяснила, что по его указанию представители избиркомов совместно с вооруженными оккупантами обходили дома местных жителей и заставляли их "голосовать" в пользу РФ.

Кастюкевич снимал и выкладывал в своих пабликах постановочные видео о раздаче российской "гуманитарки" в регионе.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили Кастюкевичу о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Сейчас подозреваемый находится на территории России. Спецслужба продолжает комплексные меры по его привлечению к ответственности.

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война сбу Херсон подозрение госдума рф игорь кастюкевич
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 