Депутат Госдумы РФ получил подозрение СБУ за организацию "референдума" в Херсоне и области
Служба безопасности сообщила о подозрении депутату Госдумы РФ, который считается российским куратором временно оккупированной Херсонской области. Об этом сообщает СБУ.
Как отмечается, Служба безопасности собрала доказательную базу относительно депутата государственной думы РФ Игоря Кастюкевича.
По данным СБУ, он способствовал распространению оккупационного режима на временно захваченной части юга Украины.
Следователи установили, что российский чиновник лично координировал организацию и проведение незаконного референдума по "присоединению" Херсонской области к России.
Подозреваемый является замглавы фракции партии Единая Россия и входит в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства страны-агрессора.
В период с 23 по 28 сентября 2022 года он находился во временно оккупированном Херсоне, где обеспечивал "нужные" результаты фейкового плебисцита.
СБУ выяснила, что по его указанию представители избиркомов совместно с вооруженными оккупантами обходили дома местных жителей и заставляли их "голосовать" в пользу РФ.
Кастюкевич снимал и выкладывал в своих пабликах постановочные видео о раздаче российской "гуманитарки" в регионе.
На основании собранных улик следователи СБУ сообщили Кастюкевичу о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
Сейчас подозреваемый находится на территории России. Спецслужба продолжает комплексные меры по его привлечению к ответственности.
- 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о "поддержке" фейковых референдумов на захваченных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.
- 23 сентября оккупанты начали псевдореферендумы.
- 11 ноября Россия бежала из Херсона, город был оккупирован в самом начале полномасштабной войны – с 1 марта.
- Западные страны назвали деоккупацию города экстраординарной победой Украины и стратегическим провалом России.
Комментарии