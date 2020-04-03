Депутат из Слуги народа Горбенко вылечился от коронавируса

Руслан Горбенко (Фото: Ruslan Gorbenko/Facebook)

Нардеп из Слуги народа Руслан Горбенко выздоровел от коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в Facebook.

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Горбенко рассказал, что при поступлении в больницу его состояние было тяжелым. Ранее сообщалось, что у него диагностировали левостороннее воспаление легких.

Сегодня, 3 апреля, он получил отрицательный результат ПЦР-теста. В понедельник, по его словам, его должны выписать из больницы домой.

18 марта стало известно , что тест депутата Сергея Шахова на коронавирус дал позитивный результат.

стало известно 23 марта коронавирусную инфекцию обнаружили у Горбенко.

Сегодня Кабмин ужесточил карантин: смотрите список ограничений . В ближайшее время ожидается пик заболеваемости.

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