Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Депутат из Слуги народа Горбенко вылечился от коронавируса

Депутат из Слуги народа Горбенко вылечился от коронавируса - Фото
Руслан Горбенко (Фото: Ruslan Gorbenko/Facebook)
03.04.2020, 19:18

Нардеп из Слуги народа Руслан Горбенко сообщил об отрицательном тесте на коронавирус и в понедельник должен быть выписан из больницы

Нардеп из Слуги народа Руслан Горбенко выздоровел от коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Горбенко рассказал, что при поступлении в больницу его состояние было тяжелым. Ранее сообщалось, что у него диагностировали левостороннее воспаление легких.

Сегодня, 3 апреля, он получил отрицательный результат ПЦР-теста. В понедельник, по его словам, его должны выписать из больницы домой.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
Слуга народа коронавирус COVID-19 Руслан Горбенко
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 