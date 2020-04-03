Депутат из Слуги народа Горбенко вылечился от коронавируса

Нардеп из Слуги народа Руслан Горбенко выздоровел от коронавирусной инфекции. Об этом он сообщил в Facebook.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Горбенко рассказал, что при поступлении в больницу его состояние было тяжелым. Ранее сообщалось, что у него диагностировали левостороннее воспаление легких.
Сегодня, 3 апреля, он получил отрицательный результат ПЦР-теста. В понедельник, по его словам, его должны выписать из больницы домой.
Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE