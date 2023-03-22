Десантис сказал, что победит Байдена на выборах президента США, если будет баллотироваться

Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что победит на выборах 2024 года президента США Джо Байдена, если будет баллотироваться в Белый дом от Республиканской партии. Об этом он сообщил в интервью на канале Fox Nation, цитирует его New York Post.

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По его словам, он знает, что все ждут, будет ли он баллотироваться на пост президента. Он отметил, что если он пойдет на выборы, то будет бороться с Байденом.

"Парень, на котором я сосредоточусь, — это Байден, я думаю, что он подвел страну. Я думаю, что страна хочет перемен. Я думаю, что они хотят нового старта и нового направления, и поэтому мы будем громко об этом говорить", — сказал Десантис.

Политик ответил утвердительно на вопрос, сможет ли он победить Байдена на выборах.

Флоридский губернатор заявил, что пока не принял окончательного решения, будет ли он баллотироваться, а также то, что у него есть то, что нужно, чтобы стать президентом США.

Десантис считается основным конкурентом 45 президента США Дональда Трампа в Республиканской партии. Недавно он опередил на 23% Трампа в опросах насчет праймериз 2024 года за выдвижение в Белый дом от политической силы. После победы Десантиса на очередных выборах губернатора Трамп сказал, что тот является "заурядным губернатором, лишенным лояльности". Он заявил, что губернатор Флориды — это "политический легковес", который "пришел к нему в отчаянном состоянии", когда баллотировался на первый срок в 2017 году.

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Дмитро Гриниченко

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