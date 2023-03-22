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Десантис сказал, что победит Байдена на выборах президента США, если будет баллотироваться

Цей матеріал також доступний українською
22.03.2023, 10:34
Десантис сказал, что победит Байдена на выборах президента США, если будет баллотироваться - Фото
Рон Десантис (Фото: EPA)

Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что победит на выборах 2024 года президента США Джо Байдена, если будет баллотироваться в Белый дом от Республиканской партии. Об этом он сообщил в интервью на канале Fox Nation, цитирует его New York Post.

По его словам, он знает, что все ждут, будет ли он баллотироваться на пост президента. Он отметил, что если он пойдет на выборы, то будет бороться с Байденом. 

"Парень, на котором я сосредоточусь, — это Байден, я думаю, что он подвел страну. Я думаю, что страна хочет перемен. Я думаю, что они хотят нового старта и нового направления, и поэтому мы будем громко об этом говорить", — сказал Десантис.

Политик ответил утвердительно на вопрос, сможет ли он победить Байдена на выборах. 

Флоридский губернатор заявил, что пока не принял окончательного решения, будет ли он баллотироваться, а также то, что у него есть то, что нужно, чтобы стать президентом США. 

Десантис считается основным конкурентом 45 президента США Дональда Трампа в Республиканской партии. Недавно он опередил на 23% Трампа в опросах насчет праймериз 2024 года за выдвижение в Белый дом от политической силы. После победы Десантиса на очередных выборах губернатора Трамп сказал, что тот является "заурядным губернатором, лишенным лояльности". Он заявил, что губернатор Флориды — это "политический легковес", который "пришел к нему в отчаянном состоянии", когда баллотировался на первый срок в 2017 году. 

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Дмитро Гриниченко
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