Одиннадцать главных новостей Украины и мира на 19:00 12 июня

1. УКРАИНА ПОЛУЧИЛА СТАТУС ПАРТНЕРА НАТО С РАСШИРЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ. Он подразумевает более глубокое и индивидуальное взаимодействие с силами альянса (подробнее).

2. У ЕЛЕНЫ ЗЕЛЕНСКОЙ ОБНАРУЖИЛИ КОРОНАВИРУС. Первая леди чувствует себя хорошо, симптомов нет, она лечится на самоизоляции (подробнее).

3. УКРАИНА ПОЛУЧИЛА ПЕРВЫЙ ТРАНШ ОТ МВФ. Деньги поступали частями от стран-членов Фонда, сегодня процесс завершился (подробнее).

4. В УКРАИНЕ ВТОРОЙ ДЕНЬ ПОДРЯД СУТОЧНАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ COVID-19 ДЕРЖИТСЯ НА РЕКОРДНОМ УРОВНЕ. За сутки выявлено 683 новых заболевших, 16 пациентов умерли (подробнее).

5. "АНТИКОЛОМОЙСКИЙ ЗАКОН" ОСПОРИЛИ В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ. Представление в КСУ направили Тимошенко и нардепы Батькивщины, Дубинский и еще трое из Слуги народа, а также группа За будущее (подробнее).

6. ВО ФРАНЦИЮ ОТПРАВИЛАСЬ УКРАИНСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ, ОБСУДЯТ НОРМАНДСКИЙ ФОРМАТ. Делегацию возглавил вице-премьер Резников, также в ее составе - руководитель ОП Ермак, министр обороны Таран, министр культуры Ткаченко и другие (подробнее).

7. УКРАИНА ОТКРЫЛА ГРАНИЦУ В АЭРОПОРТАХ И РАЗРЕШИЛА ВЪЕЗД ИНОСТРАНЦАМ. Попасть в Украину смогут граждане стран, где нет значительного распространения COVID-19 (подробнее).

8. КСУ ПРИЗНАЛ НЕКОНСТИТУЦИОННОЙ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУДЕЙ ЗА ЗАВЕДОМО НЕПРАВОСУДНЫЕ РЕШЕНИЯ. У Рады есть шесть месяцев, чтобы исправить статью УК (подробнее).

9. КОЛОМОЙСКИЙ НЕ СМОГ ЗАБЛОКИРОВАТЬ РАБОТУ КОНСУЛЬТАНТОВ НБУ. Суд оставил без рассмотрения его иск, по которому он просил признать недействительными договоры с компаниями Kroll, AlixPartners, Hogan Lovells и Астерс (подробнее).

10. КАБМИН ХОЧЕТ В ТРИ РАЗА СОКРАТИТЬ КОЛИЧЕСТВО РАЙОНОВ В УКРАИНЕ. Премьер Шмыгаль заявил, что нынешнее территориальное деление устарело и создает перекосы в субвенциях и дотациях (подробнее).

11. ЗАПУСК "ЗЕЛЕНЫХ" АУКЦИОНОВ ПЕРЕНЕСЛИ НА ГОД. По словам и.о. министра энергетики Буславец, сначала нужно утвердить квоты на строительство новых станций по различным технологиям (подробнее).

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