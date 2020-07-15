Десять главных новостей Украины и мира на 19:00 15 июля

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1. ЯЗЫКОВОЙ ОМБУДСМЕН ВЫСТУПИЛ ПРОТИВ СКАНДАЛЬНОГО ЗАКОНОПРОЕКТА БУЖАНСКОГО. В проекте предлагалось упразднить 80% обучения в школах на украинском языке. (подробнее).

2. СУД ПРИЗНАЛ КОМПАНИЮ КЛИМОВА БАНКРОТОМ - НАЧАЛАСЬ ЛИКВИДАЦИЯ. Укрбудспецтех не в состоянии погасить порядка 5 млрд грн долгов, 3,5 млрд грн из которых он должен Нацбанку (подробнее).

3. УКРАИНА НЕДОСЧИТАЛАСЬ $5 МЛРД ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ. В первом полугодии Украина существенно сократила импорт - объемы упали больше, чем на $5 млрд по сравнению с прошлым годом, а одним из главных импортных партнеров стала Россия (подробнее).

4. В БАКУ ПРОШЕЛ МИТИНГ С ПРИЗЫВОМ НАЧАТЬ ВОЙНУ С АРМЕНИЕЙ. В столице Азербайджана тысячи людей вышли на улицы, чтобы поддержать развертывание военного конфликта с Арменией, они требовали объявить мобилизацию (подробнее).

5. МЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ В УКРАИНЕ ПРОЙДУТ 25 ОКТЯБРЯ. Соответствующее постановление сегодня утвердили на заседании Верховной Рады большинством голосов (подробнее).

6. СТОЛИЧНЫЙ ОТЕЛЬ ДНЕПР ПРОДАЛИ ЗА 1 МЛРД 111 МЛН ГРН. Фонд госимущества продал отель в центре Киева по цене, которая более чем десять раз превысила стартовую. Торги закончились на цене 1 млрд 11 млн 111 тысяч 222 гривны 22 копейки, ее предложило ООО "Смартленд" (подробнее).

7. В УКРАИНЕ ПЕРЕСМОТРЕЛИ КРИТЕРИИ ДЛЯ СТРАН "КРАСНОЙ" ЗОНЫ. Теперь в "красную" зону будут попадать страны с количеством активных больных более 55 на 100 000 человек, ранее этот критерий составлял 40 заболевших на те же 100 000 населения (подробнее).

8. ЗАВОД АРТЕМ ВЫИГРАЛ СУД У "АМЕРИКАНСКИХ ПАРТНЕРОВ" КОЛОМОЙСКОГО НА $8 МЛН. Коллегия судей Стокгольмского арбитража полностью удовлетворила требования ГАХК "Артем" и взыскала с компании Gray Fox сумму в $8,3 млн, полученную как аванс по контракту (подробнее).

9. КОРОНАВИРУС. В УКРАИНЕ ЗА СУТКИ РЕЗКО ВЫРОСЛО ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ И ВЫЗДОРОВЕВШИХ. Выздоровели 977 человек (сутками ранее был 651), а заболели коронавирусом 836 украинцев (638 - днем ранее) (подробнее).

10. КРИЗИС В МЕТАЛЛУРГИИ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ: ИТОГИ ПОЛУГОДИЯ В ГРАФИКАХ. Причинами кризиса в отрасли стал не только коронавирус, но и сокращение спроса, падение цен в мире на металлургическую продукцию и "тарифный произвол" государственных монополистов (подробнее).

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Дарья Мостовая

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