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Десять главных новостей Украины и мира на 19:00 23 апреля

Десять главных новостей Украины и мира на 19:00 23 апреля - Фото
23.04.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. ПАДЕНИЕ ВВП НА 5% И РЕЗКОЕ СНИЖЕНИЕ УЧЕТНОЙ СТАВКИ НБУ. Как пандемия повлияла на планы Национального банка: в НБУ обновили прогноз по ключевым показателям украинской экономики в 2020 году (подробнее).

2.ЭКС-НАРДЕП БПП ЧЕРНЕНКО ПРИЗНАЛ СЕБЯ ВИНОВНЫМ В ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ СЛУЖЕБНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ. На заседании Антикоррупционного суда бывший депутат признал себя виновным - он получил компенсацию за аренду номера в отеле при наличии собственного жилья (подробнее).

3. ЗАРОБИТЧАНЕ ПЕРЕВЕЛИ В УКРАИНУ РЕКОРДНЫЕ $16 МЛРД. По данным Всемирного банка работающие за границей украинцы перевели в страну за 2019 год $15,8 млрд. Около 2/3 переводов было сделано из Польши (подробнее).

4. ПЕРВЫЙ ТРАНШ ОТ МВФ БУДЕТ МЕНЬШЕ $2 МЛРД - МИНИСТР ФИНАНСОВ. Украина надеется на получение от МВФ первого транша в размере $1,75 млрд, он пойдет на финансирование госбюджета (подробнее).

5. В АПРЕЛЕ ГАЗ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПОДЕШЕВЕЛ НА 15%. В Нафтогазе отметили, что по сравнению с мартом цена на газ для населения снизилась на 15%, а с начала года - на 38% (подробнее).

6. ИНВЕСТИЦИИ В УКРАИНСКИЙ IT-БИЗНЕС ЗА 2019 ГОД СОСТАВИЛИ БОЛЕЕ $500 МЛН. Частные и венчурные инвестиции выросли за год в полтора раза, лидерами сделок стали компании, разрабатывающие ПО (подробнее).

7. ПЕТИЦИЯ ОБ УВОЛЬНЕНИИ ЕРМАКА НАБРАЛА БОЛЕЕ 25 000 ПОДПИСЕЙ. Инициатор петиции считает, что глава Офиса президента проводит пророссийскую политику, в результате которой Россия из стороны конфликта превратится в посредника (подробнее).

8. АГЕНТСТВО FITCH УХУДШИЛО ПРОГНОЗ ДЛЯ УКРАИНЫ . Прогноз для страны ухудшился с "позитивного" на "стабильный". Что это значит для ВВП, инфляции и госдолга (подробнее).

9. СУД ОБЯЗАЛ СБУ ОТКРЫТЬ ДЕЛО ОТ ГОСИЗМЕНЕ ПРОТИВ ЕРМАКА И КУЧМЫ. После подписания документа о создании консультативного совета с ОРДЛО нардеп Вятрович обратился в СБУ с заявлением о возможной госизмене (подробнее).

10. АНТИРЕКОРД. В УКРАИНЕ ЗАФИКСИРОВАЛИ 578 НОВЫХ СЛУЧАЕВ КОРОНАВИРУСА ЗА СУТКИ. Такое количество стало самым большим с момента начала эпидемии. Глава Минздрава считает, что это из-за Пасхи. (подробнее).

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Дарья Мостовая
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