Суд обязал СБУ открыть дело о госизмене против Ермака и Кучмы - Вятрович

Суд обязал СБУ в течение суток открыть дело о возможной государственной измене против руководителя Офиса президента Андрея Ермака и второго президента Леонида Кучмы. Иск к спецслужбе подал нардеп Владимир Вятрович, фотографию решения суда он опубликовал в Facebook.
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После того, как в марте стало известно о подписании Ермаком и Кучмой на переговорах в Минске документа, который предполагает создание консультативного совета с представителями ОРДЛО при трехсторонней контактной группе, Вятрович обратился в СБУ с заявлением о возможной государственной измене.
Как следует из документа, судья Шевченковского районного суда Киева Антонюк М.С. удовлетворил жалобу Вятровича на бездеятельность СБУ. Ответственное лицо СБУ должно в течение 24 часов внести в ЕРДР информацию об уголовном правонарушении, которая изложена в обращении нардепа, и начать расследование.
Решение обжалованию не подлежит.
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