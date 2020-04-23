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Суд обязал СБУ открыть дело о госизмене против Ермака и Кучмы - Вятрович

Суд обязал СБУ открыть дело о госизмене против Ермака и Кучмы - Вятрович - Фото
Андрей Ермак (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
23.04.2020, 16:12

По иску нардепа Вятровича суд обязал СБУ открыть против Ермака и Кучмы дело о госизмене из-за подписания в Минске документа о консультативном совете

Суд обязал СБУ в течение суток открыть дело о возможной государственной измене против руководителя Офиса президента Андрея Ермака и второго президента Леонида Кучмы. Иск к спецслужбе подал нардеп Владимир Вятрович, фотографию решения суда он опубликовал в Facebook.

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После того, как в марте стало известно о подписании Ермаком и Кучмой на переговорах в Минске документа, который предполагает создание консультативного совета с представителями ОРДЛО при трехсторонней контактной группе, Вятрович обратился в СБУ с заявлением о возможной государственной измене.

Как следует из документа, судья Шевченковского районного суда Киева Антонюк М.С. удовлетворил жалобу Вятровича на бездеятельность СБУ. Ответственное лицо СБУ должно в течение 24 часов внести в ЕРДР информацию об уголовном правонарушении, которая изложена в обращении нардепа, и начать расследование.

Решение обжалованию не подлежит.

  • 11 марта 2020 года в Минске состоялось заседание трехсторонней контактной группы, на котором решили создать консультативный совет в составе подгруппы ТКГ.
  • 13 марта Ермак заявил, что создание консультативного совета не означает признание боевиков стороной переговоров.
  • 8 апреля стало известно, что в СБУ не видят оснований открывать дело о госизмене из-за подписания документа о консультативном совете.
  • Сегодня петиция об увольнении Ермака набрала необходимые 25 000 подписей, теперь она должна быть рассмотрена президентом Владимиром Зеленским.

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Денис Юдин
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