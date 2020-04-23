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"Коррупция и капитуляция". Уволить Ермака потребовали более 25 000 человек

"Коррупция и капитуляция". Уволить Ермака потребовали более 25 000 человек - Фото
Андрей Ермак (Фото: пресс-служба Офиса президента)
23.04.2020, 11:17

Петиция об увольнении главы ОП Андрея Ермака набрала на сайте президента более 25 000 подписей, теперь ее должен рассмотреть Зеленский

Более 25 000 подписей набрала петиция об увольнении Андрея Ермака с должности руководителя Офиса президента. Теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский.

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Инициатор петиции Александр Иванов считает, что Ермак проводит пророссийскую политику, которая ведет к тому, что Россия в войне с Украиной может занять место не стороны конфликта, а посредника и миротворца.

В качестве примера приводится подписание Ермаком на переговорах в Минске документа, который предполагает создание консультативного совета с представителями ОРДЛО. Автор петиции считает, что таким образом оккупационные администрации неподконтрольных Украине территорий на Донбассе станут стороной переговоров.

Также в петиции отмечается коррупционный скандал, связанный с братом Ермака. Ермак, считает ее автор, стал олицетворением двух главных угроз Украине: коррупции и капитуляции перед Россией.

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Зеленского призывают немедленно уволить руководителя ОП, а правоохранительные органы - начать расследование "по фактам государственной измены и коррупции".

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Денис Юдин
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