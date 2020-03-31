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Десять главных новостей Украины и мира на 19:00 31 марта

Десять главных новостей Украины и мира на 19:00 31 марта - Фото
31.03.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. ПРАВИТЕЛЬСТВО СМЕНИЛО РУКОВОДИТЕЛЯ ЭНЕРГОАТОМА. Кабмин назначил временно исполняющим обязанности главы госпредприятия НАЭК "Энергоатом" гендиректора обособленного подразделения "Запорожская АЭС" Петра Котина (подробнее).

2. ЕРМАК ПРИЗНАЛ ВЛИЯНИЕ НА ПРАВИТЕЛЬСТВО. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что остановил попытку нардепа Гео Лероса провести назначение в Кабинете министров (подробнее).

3. МИНЗДРАВ РАЗРЕШИЛ ОТКРЫТЬ ПРОДУКТОВЫЕ РЫНКИ. МОЗ определил условия, при выполнении которых продуктовым рынкам разрешено возобновить работу во время карантина (подробнее).

4. ЛУКАШЕНКО ЗАЯВИЛ О ПИКЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В БЕЛАРУСИ. Он считает, что страна сейчас находится на пике распространения заболеваемости коронавирусом – там официально подтверждено 152 случая заболевания (подробнее).

5. КРУПНЕЙШИЕ ТУРОПЕРАТОРЫ УКРАИНЫ ИЗМЕНИЛИ УСЛОВИЯ ОТМЕНЫ ТУРОВ. Туристам, путешествия которых пришлись на карантин, не удастся отменить тур и вернуть деньги (подробнее).

6. НАЗВАНЫ ТЕЛЕКАНАЛЫ ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ. Президент Зеленский опубликовал список телеканалов, на которых будут транслировать уроки для учеников с 5 по 11 класс (подробнее).

7. МАГАЗИНЫ КИЕВА ПЕРЕСТАЛИ ПОВЫШАТЬ ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ. Глава столичного отделения АМКУ заявил, что последние семь дней цены на основные продукты питания в киевских магазинах не растут (подробнее).

8. ТРЕПАК УШЕЛ С ДОЛЖНОСТИ ЗАМГЕНПРОКУРОРА. Генпрокурор Венедиктова подписала его заявление об отставке (подробнее).

9. У 38% УКРАИНЦЕВ СОКРАТИЛСЯ РЕГУЛЯРНЫЙ ДОХОД. Согласно результатам исследования Info Sapiens, 60% работающих украинцев говорят о финансовых потерях, связанных с эпидемией коронавируса (подробнее).

10. НАЛИЧНЫЙ ДОЛЛАР ПОДЕШЕВЕЛ. Во вторник, 31 марта, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 41,63 коп и составляет 27,5167 грн (подробнее).

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