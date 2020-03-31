Скандал с братом. Ермак признал влияние на Кабмин - помешал "человеку Лероса"

Андрей Ермак (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что остановил попытку нардепа Гео Лероса провести назначение в Кабинете министров, и назвал ее обманной. Об этом Ермак рассказал сегодня, 31 марта, на брифинге.

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По словам Ермака, Лерос якобы "обманным путем" пытался назначить заместителем одного из министров "человека из прошлой власти", который ранее работал в КГГА. Глава ОП заявил, что остановил эту попытку, и что это якобы происходило в его кабинете в Офисе президента, чему есть свидетели.

По информации LIGA.net, речь идет о несостоявшемся назначении депутата Киевсовета Ильи Сагайдака на должность замминистра инфраструктуры.

Ермак отметил, что, по его мнению, Лероса используют люди, которые борются с командой президента и украинской властью.

Свое обращение по факту публикации видео с братом в СБУ и ГБР Ермак объяснил тем, что он является руководителем ОП и это вопрос национальной безопасности. Он призвал дождаться выводов правоохранительных органов и заверил, что власть не будет вмешиваться в их работу.

29 марта Лерос опубликовал несколько видео, на которых брат главы ОП Денис Ермак обсуждает кадровые назначения госчиновников. Нардеп обратился в НАБУ по факту зафиксированного на видео.

Ермак заявил, что Лерос перешел красные линии и пообещал обратиться в СБУ и ГБР.

Журналисты "Схем" установили некоторых фигурантов "пленок Ермака" и их автора.

Вчера САП открыла дело по заявлению Лероса, а ГБР - по заявлению Ермака.