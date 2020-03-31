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Скандал с братом. Ермак признал влияние на Кабмин - помешал "человеку Лероса"

Скандал с братом. Ермак признал влияние на Кабмин - помешал "человеку Лероса" - Фото
Андрей Ермак (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
31.03.2020, 16:17

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что помешал попыткам нардепа Гео Лероса провести назначение заместителя одного из министров

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что остановил попытку нардепа Гео Лероса провести назначение в Кабинете министров, и назвал ее обманной. Об этом Ермак рассказал сегодня, 31 марта, на брифинге.

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По словам Ермака, Лерос якобы "обманным путем" пытался назначить заместителем одного из министров "человека из прошлой власти", который ранее работал в КГГА. Глава ОП заявил, что остановил эту попытку, и что это якобы происходило в его кабинете в Офисе президента, чему есть свидетели.

По информации LIGA.net, речь идет о несостоявшемся назначении депутата Киевсовета Ильи Сагайдака на должность замминистра инфраструктуры.

Ермак отметил, что, по его мнению, Лероса используют люди, которые борются с командой президента и украинской властью.

Свое обращение по факту публикации видео с братом в СБУ и ГБР Ермак объяснил тем, что он является руководителем ОП и это вопрос национальной безопасности. Он призвал дождаться выводов правоохранительных органов и заверил, что власть не будет вмешиваться в их работу.

  • 29 марта Лерос опубликовал несколько видео, на которых брат главы ОП Денис Ермак обсуждает кадровые назначения госчиновников. Нардеп обратился в НАБУ по факту зафиксированного на видео.
  • Ермак заявил, что Лерос перешел красные линии и пообещал обратиться в СБУ и ГБР.
  • Журналисты "Схем" установили некоторых фигурантов "пленок Ермака" и их автора.
  • Вчера САП открыла дело по заявлению Лероса, а ГБР - по заявлению Ермака.
Денис Юдин
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