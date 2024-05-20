Девять главных новостей Украины и мира на 23:00 20 мая

Переговоры с партнерами об ударах их оружием по России, гибель президента Ирана, новый "Рамштайн" и другие новости

Иранские протестующие в Лондоне у посольства страны после известия о гибели президента Ибрахима Раиси (Фото: NEIL HALL / EPA)

1. Президент: Украина ведет переговоры об ударах по РФ западным оружием, пока ничего положительного нет. Президент Владимир Зеленский считает, что партнеры могли бы помогать перехватывать ракеты захватчиков над Украиной и позволять Киеву использовать западное оружие против накапливающейся у границы и в глубине России военной техники. Украина ведет переговоры относительно последнего, но пока ничего позитивного на этот счет нет, заявил он (подробнее).

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2. 21 мая графики почасовых отключений света будут действовать весь день по всей Украине. 21 мая в течение всего дня на всей территории Украины будут действовать графики почасовых отключений электричества для промышленных и бытовых потребителей, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго". Графики могут быть применены при превышении определенных объемов лимитов потребления (подробнее).

3. Президент Ирана погиб в авиакатастрофе. Мировые лидеры выражают соболезнования. Президент Ирана Ибрахим Раиси погиб в результате авиакатастрофы, которая произошла вечером 19 мая на границе с Азербайджаном. Об этом свидетельствуют многочисленные заявления мировых лидеров, которые выражают соболезнования иранскому народу. Позже появились и официальные подтверждения (подробнее).

4. Спикер Нацгвардии о Харьковской области: Россияне стали меньше штурмовать, ситуация стабилизировалась. Силы обороны стабилизировали ситуацию на Харьковском направлении, количество штурмов со стороны российских оккупационных войск уменьшилось. Об этом LIGA.net сообщил представитель Национальной гвардии Руслан Музычук (подробнее).

5. Силы обороны контролируют 60% Волчанска, но штурмы не прекращаются – ОВА. Вооруженные Силы Украины примерно на 60% контролируют Волчанск, в то же время штурмовать город враг не прекращает, заявил заместитель председателя Харьковской ОВА Роман Семенуха. По его словам, враг продолжает штурмовые действия, в основном сосредоточен на направлениях населенного пункта Липцы, а также на левом-правом фланге города Волчанск (подробнее).

6. Остин открыл заседание "Рамштайн-22": Помощь в сфере обороны изменит ситуацию на фронте. Украина может ожидать стабильной американской оборонной помощи. В частности, в следующих пакетах помощи будут дополнительные снаряды для NASAMS и систем ПВО Patriot, больше HIMARS и снарядов, а также другое оружие. Об этом заявил глава Пентагона США Ллойд Остин, открывая заседание Контактной группы по обороне Украины (подробнее).

7. Гаага просит ордера на арест премьера Израиля, министра обороны и трех лидеров ХАМАС. Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан попросил ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Израиля Йоава Галанта, а также трех лидеров палестинского движения ХАМАС. Соответствующий документ опубликовали на сайте МУС (подробнее).

8. НАБУ завершило следствие против одесских миллионеров Кауфмана и Боруховича. НАБУ и САП завершили расследование и обновили подозрения по делу о завладении международным аэропортом Одесса и 2,5 млрд грн дохода от его деятельности. По данным правоохранителей, бизнесмены предоставили тогдашнему мэру Одессы взятку в виде двухэтажного пентхауса в центре Одессы площадью 700 кв. м (подробнее).

9. Банки в Украине заработали 40 млрд грн за квартал – обзор НБУ. Прибыль украинских банков составила 40,5 млрд грн по результатам первого квартала 2024 года. Об этом сообщается в обзоре банковского сектора Национального банка Украины (подробнее).

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