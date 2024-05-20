Дев'ять головних новин України та світу на 23:00 20 травня
Іранські протестувальники у Лондоні біля посольства країни після звістки про загибель президента Ібрагіма Раїсі (Фото: NEIL HALL / EPA)

1. Президент: Україна веде переговори про удари по РФ західною зброєю, поки нічого позитивногоПрезидент Володимир Зеленський вважає, що партнери могли б допомагати перехоплювати ракети загарбників над Україною та дозволяти Києву використовувати західну зброю проти військової техніки РФ, що накопичується біля кордону й в глибині Росії. Україна веде переговори стосовно останнього, але наразі нічого позитивного з цього приводу немає, заявив він (детальніше).

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2. 21 травня графіки погодинних відключень світла діятимуть весь день у всій Україні21 травня впродовж всього дня на всій території України діятимуть графіки погодинних відключень електрики для промислових та побутових споживачів, повідомила національна енергетична компанія "Укренерго". Графіки можуть бути застосовані у разі перевищення визначених обсягів лімітів споживання (детальніше).

3. Президент Ірану загинув в авіакатастрофі. Світові лідери висловлюють співчуттяПрезидент Ірану Ібрагім Раїсі загинув внаслідок авіакатастрофи, що відбулася ввечері 19 травня на кордоні з Азербайджаном. Про це свідчать численні заяви світових лідерів, які висловлюють співчуття іранському народові. Згодом з'явилися й офіційні підтвердження (детальніше).

4. Речник Нацгвардії про Харківщину: Росіяни стали менше штурмувати, ситуація стабілізуваласяСили оборони стабілізували ситуацію на Харківському напрямку, кількість штурмів з боку російських окупаційних військ зменшилася. Про це LIGA.net повідомив речник Національної гвардії Руслан Музичук (детальніше).

5. Сили оборони контролюють 60% Вовчанська, але штурми не припиняються – ОВАЗбройні Сили України приблизно на 60% контролюють Вовчанськ, водночас штурмувати місто ворог не припиняє, заявив заступник голови Харківської ОВА Роман Семенуха. За його словами, ворог продовжує штурмові дії, в основному зосереджений на напрямках населеного пункту Липці, а також на лівому-правому фланзі міста Вовчанськ (детальніше).

6. Остін відкрив засідання "Рамштайн-22": Безпекова допомога Україні змінить ситуацію на фронтіУкраїна може очікувати на стабільну американську оборонну допомогу. Зокрема, у наступних пакетах допомоги будуть додаткові снаряди для NASAMS та систем ППО Patriot, більше систем HIMARS та снарядів, а також інша зброя. Про це заявив очільник Пентагону США Ллойд Остін, відкриваючи засідання Контактної групи з оборони України (детальніше).

7. Гаага просить ордери на арешт премʼєра Ізраїлю, міністра оборони й трьох лідерів ХАМАСуГоловний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан запросив ордери на арешт премʼєр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта, а також трьох лідерів палестинського руху ХАМАС. Відповідний документ опублікували на сайті МКС (детальніше).

8. НАБУ завершило слідство проти одеських мільйонерів Кауфмана і БоруховичаНАБУ та САП завершили розслідування та оновили підозри у справі про заволодіння міжнародним аеропортом Одеса та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності. За даними правоохоронців, бізнесмени надали тодішньому меру Одеси хабар у вигляді двоповерхового пентхауса в центрі Одеси площею 700 кв. м (детальніше).

9. Банки в Україні заробили 40 млрд грн за квартал — огляд НБУПрибуток українських банків становив 40,5 млрд грн за результатами першого кварталу 2024 року. Про це повідомляється в огляді банківського сектору Національного банку України (детальніше).

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