Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 10 января

1. В ЖЕНЕВЕ СОСТОЯЛИСЬ ПЕРЕГОВОРЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ США И РОССИИ. В Женеве официальные лица США и России провели однодневную встречу, целью которой было найти дипломатический путь для ослабления напряженности и предотвращения нового военного вторжения РФ в Украину. (подробнее)

2. ЧЕХИЯ УСИЛИТ ВОЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С УКРАИНОЙ ИЗ-ЗА ДЕЙСТВИЙ РОССИИ. Чехия планирует двустороннее усиление помощи Украине в ряде сфер, в частности военной, из-за угрозы нового вторжения России в Украину. На вопрос, мобилизует ли страна свои военные силы, если Россия в очередной раз нарушит границу с Украиной, чешский министр иностранных дел Ян Липавский заявил, что правительство готовит разные сценарии. (подробнее)

3. США МОГУТ ЗАПРЕТИТЬ ВВОЗ В РОССИЮ ЭЛЕКТРОНИКИ В СЛУЧАЕ АГРЕССИИ. Министерство торговли США готовит санкции о запрете экспорта в Россию любых потребительских товаров, использующих произведенную или разработанную в США электронику в случае вторжения России в Украину. (подробнее)

4. В УКРАИНЕ СОКРАТЯТ СРОК ДЕЙСТВИЯ COVID-СЕРТИФИКАТОВ О ВАКЦИНАЦИИ. В Украине сократят срок действия COVID-сертификатов о вакцинации от коронавируса до девяти месяцев. (подробнее)

5. BLOOMBERG НАЗВАЛ САМОГО БОГАТОГО КРИПТОВАЛЮТНОГО МИЛЛИАРДЕРА. Генеральный директор криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао является самым богатым криптовалютным миллиардером в мире с состоянием $96 млрд. (подробнее)

6. СУД ЗАПРЕТИЛ УКРЗАЛИЗНЫЦЕ ПЛАТИТЬ 750 МЛН ГРН КОМПАНИИ С АХМЕТОВЫМ В АКЦИОНЕРАХ. Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу Укрзализныци и отменил решения хозсуда Донецкой области о взыскании с компании 749,2 млн грн задолженности Донецкой железной дороги по договорам финансового сублизинга от 2007 года в пользу Укртранслизинга. (подробнее)

7. УКРАИНА ВПЕРВЫЕ ОФИЦИАЛЬНО ОТРЕАГИРОВАЛА НА ПРОТЕСТЫ В КАЗАХСТАНЕ. В Министерстве иностранных дел осудили насилие, вспыхнувшее в ряде казахстанских городов и приведшее к многочисленным жертвам. (подробнее)

8. ИНФЛЯЦИЯ В УКРАИНЕ ДОСТИГЛА МАКСИМУМА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ЧЕТЫРЕ ГОДА. За 2021 год цены в Украине выросли больше всего на газ и электроэнергию, а также на продукты питания. В частности, цены на газ выросли на 66% в год, а на электроэнергию – на 34,1%. (подробнее)

9. БИТКОИН РЕЗКО УПАЛ ДО 5-МЕСЯЧНОГО МИНИМУМА. Биткоин упал более чем на 5% в понедельник до самого низкого уровня за более чем пять месяцев. Крупнейшая криптовалюта упала до $39 558 , что является самым низким показателем с 5 августа. (подробнее)

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Наталия Медведева

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