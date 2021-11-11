Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 11 ноября

1. БАНК АХМЕТОВА ПОДТВЕРДИЛ ПОКУПКУ ИДЕЯ БАНКА: ДЕТАЛИ. АО "Первый Украинский Международный Банк" (ПУМБ) достиг договоренности по ключевым условиям приобретения 100% акций АО "Идея Банк" с польской финансовой группой Getin Holding S.A. (подробнее).

2. ИЛОН МАСК ПРОДАЛ АКЦИЙ TESLA ПОЧТИ НА $5 МЛРД. Основатель и гендиректор Tesla Илон Маск на текущей неделе продал 4,5 млн акций компании на сумму около $5 млрд (подробнее).

3. DEUTSCHE BAHN УТОЧНИЛА ПЛАНЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С УЗ. Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn Engineering & Consulting (DB) в 2022 году планирует расширять сотрудничество с Укрзализныцей по структурным аспектам пассажирских перевозок (подробнее).

4. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СOVID-ВАКЦИНАЦИЯ. МИНЗДРАВ ХОЧЕТ РАСШИРИТЬ СПИСОК ПРОФЕССИЙ. Минздрав предложил расширить перечень профессий для обязательной вакцинации от COVID-19 и включить туда медработников, работников местного самоуправления и коммунальной сферы (подробнее).

5. КРИЗИС С МИГРАНТАМИ: ЕС МОЖЕТ ВВЕСТИ САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИЙСКОГО АЭРОФЛОТА. В Европейском Союзе обсуждают возможность введения санкций против российского авиаперевозчика Аэрофлот в рамках нового пакета ограничительных мер против Беларуси из-за миграционного кризиса на границе с Польшей (подробнее).

6. БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ ДЕШЕВЕЮТ: АМКУ РАЗРЕШИЛ VISA И MASTERCARD СНИЗИТЬ КОМИССИЮ ИНТЕРЧЕЙНДЖ. Антимонопольный комитет дал разрешение компаниям Mastercard Europe и Visa International Service Association на согласованные действия по снижению межбанковской комиссии (подробнее).

7. ГЛАВА МИНКУЛЬТА ТКАЧЕНКО ПОДАЛ В ОТСТАВКУ: ОЗВУЧИЛ ПРИЧИНЫ. Среди причин отставки Ткаченко назвал решение правительства о передаче Госкино Кабмину и сумму бюджета, выделенного на культуру на 2022 год (подробнее).

8. ПРЕЗИДЕНТСКИЙ РЕЙТИНГ. ЗЕЛЕНСКИЙ ЕЩЕ ЛИДИРУЕТ, НО РАЗРЫВ С ПОРОШЕНКО СОКРАТИЛСЯ – ОПРОС. Рейтинг президента Владимира Зеленского в ноябре упал до 21,8%, а разрыв с его ближайшим конкурентом Петром Порошенко сократился до 7% (подробнее).

9. УКРАИНА СНОВА ПОПРОСИЛА ПОМОЩЬ У СЛОВАКИИ ИЗ-ЗА АВАРИЙ НА ТЭС АХМЕТОВА. Оператор системы передачи Укрэнерго снова запросил аварийную помощь из Словакии мощностью 100 МВт электроэнергии в связи с авариями на двух энергоблоках ДТЭК Бурштынской ТЭС Рината Ахметова (подробнее).

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Вадим Ребрина

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