Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 16 февраля

1. ЗЕЛЕНСКИЙ: МЫ НЕ ВИДИМ НИКАКОГО ОТВОДА ВОЙСК РОССИИ, ПОКА ЭТО ПРОСТО ЗАЯВЛЕНИЯ. "Честно говоря, мы реагируем на ту реальность, которая у нас есть, и мы пока не видим никакого отступления. Мы только услышали об этом", – сказал он. (подробнее)

2. СНБО СООБЩИЛ О ПОСЛЕДСТВИЯХ DDOS-АТАКИ. В МИНЦИФРЕ НАЗВАЛИ ЕЕ КРУПНЕЙШЕЙ В ИСТОРИИ СТРАНЫ. Кибератака на Минобороны, портал Дия и онлайн-сервисы банков была крупнейшей в истории Украины DDoS-атакой, рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Цель этой атаки – дестабилизация и паника среди украинцев, а стоимость такой атаки составляет миллионы долларов. (подробнее)

3. ФРИСТАЙЛИСТ АЛЕКСАНДР АБРАМЕНКО СТАЛ СЕРЕБРЯНЫМ ПРИЗЕРОМ НА ИГРАХ В ПЕКИНЕ. Олимпийский чемпион Игр в Пхенчхане в 2018 году Александр Абраменко стал серебряным призером в лыжной акробатике на Олимпиаде-2022. (подробнее)

4. КАБМИН ОДОБРИЛ ИНДЕКСАЦИЮ ПЕНСИЙ С 1 МАРТА. КОМУ ПОДНИМУТ И НА СКОЛЬКО. С 1 марта на 14% будет проиндексирована пенсия для более 10 миллионов украинцев. (подробнее)

5. ГЛАВА ЕВРОСОВЕТА ПРЕДЛОЖИЛ ПРОВЕСТИ ДОНОРСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ ДЛЯ УКРАИНЫ. Глава Европейского совета Шарль Мишель предложил провести донорскую конференцию для Украины, чтобы поддержать ее экономику на фоне российской военной угрозы. (подробнее)

6. ВОЕННЫЙ АТТАШЕ УКРАИНЫ ПОНАБЛЮДАЛ ЗА УЧЕНИЯМИ В БЕЛАРУСИ. СЕГОДНЯ ОТВЕТНЫЙ ВИЗИТ В РОВНО. 15 февраля украинский военный атташе наблюдал в Беларуси за совместными российско-беларускими учениями Союзная решимость-2022, а сегодня его коллега из Минска посетит учения Заметіль-2022 в Ровно. (подробнее)

7. КАБМИН УТВЕРДИЛ ФИНПЛАН АНТОНОВА. Кабинет министров утвердил финансовый план ГП "Антонов" на 2022 год. Он предусматривает получение 8386,7 млн грн чистого дохода от реализации продукции. (подробнее)

8. СКАНДАЛ С ИЗБРАНИЕМ ДИРЕКТОРА НАБУ: НАРДЕП ОТ СН ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО КАБМИН ПРЕВЫСИЛ ПОЛНОМОЧИЯ. Член Национального совета по антикоррупционной политике и народный депутат от Слуги народа Анастасия Радина заявила, что Кабмин превысил свои полномочия, выдвинув дополнительное условие для включения зарубежного эксперта в состав конкурсной комиссии по избранию директора НАБУ. (подробнее)

9. С УКРАИНСКИМ СПУТНИКОМ СИЧ-2-30 УСТАНОВЛЕНА СВЯЗЬ. Спутник Сич-2-30 появился в базе данных космических войск США, это свидетельствует об установлении устойчивой связи с ним. Спутник отображается в каталоге как объект 51030 с предыдущим названием Object AY. На визуализации он уже отображается как Sich-2-30 (Sich-2-1). (подробнее)

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