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Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 16 сентября

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2021, 19:00
Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 16 сентября - Фото

1. МАСК ЗА $200 МЛН ОТПРАВИЛ В КОСМОС ТОЛЬКО ТУРИСТОВ БЕЗ АСТРОНАВТОВ. ОДИН ИЗ НИХ МИЛЛИАРДЕР. 16 сентября в 03:02 ночи по Киеву с площадки SLC-39A в Космическом центре Кеннеди на восточном побережье Флориды на орбиту отправился первый полностью гражданский экипаж из четырех американцев (подробнее).

2. США, БРИТАНИЯ И АВСТРАЛИЯ ОБЪЯВИЛИ О СОЗДАНИИ ВОЕННОГО ПАРТНЕРСТВА. США, Великобритания и Австралия создают трехстороннее партнерство для противодействия Китаю (подробнее).

3. ВЗРЫВ ИЗ-ЗА КОСТРА. В КАРПАТАХ ПОГИБЛИ ТУРИСТЫ, НЕСКОЛЬКО С ТЯЖЕЛЫМИ ТРАВМАМИ – ВИДЕО. Вчера вечером, 15 сентября, в Карпатах произошла трагедия: из-за взрыва чего-то в костре погибли два туриста, еще четверо получили травмы (подробнее).

4. КАБМИН ПРЕДЛАГАЕТ УВЕЛИЧИТЬ МИНИМАЛЬНУЮ ЗАРПЛАТУ НА 200 ГРН В 2022 ГОДУ. В документе предусмотрена минимальная зарплата на 1 января в размере 6500 грн; с 1 октября – 6700 грн (подробнее).

5. ГАСИ ВЫДАЛА РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО РАЗРЕШЕНИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРЕД ЛИКВИДАЦИЕЙ. Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ) в последние две недели своего существования (1-15 сентября) выдала 431 разрешение на выполнение строительных работ. Это почти в полтора раза больше, чем за весь предыдущий месяц (подробнее).

6. ЦЕНЫ НА ГАЗ В ЕВРОПЕ. БРИТАНСКИЙ КОНЦЕРН ОСТАНАВЛИВАЕТ ДВА ЗАВОДА, ВОЗМОЖЕН КРИЗИС. Рекордный рост цен на газ в Европе вынудил британскую компанию CF Industries Holdings закрыть два своих завода по производству химических удобрений. Это один из первых признаков того, что глобальный кризис в энергосекторе Европы ударит по производству континента (подробнее).

7. УКРОБОРОНПРОМ ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ С BABCOCK О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВОЕННЫХ КОРАБЛЕЙ. Государственный концерн Укроборонпром подписал соглашение о сотрудничестве с британской судостроительной компанией Babcock International относительно развития военно-морских сил ВСУ (подробнее).

8. ГЛАВА СОВЕТА СУДЕЙ НА ВСТРЕЧЕ С ПОСЛАМИ G7 ПООБЕЩАЛ НЕ БЛОКИРОВАТЬ СУДЕБНУЮ РЕФОРМУ. В Офисе президента состоялась встреча представителей судебной власти, послов стран G7 и ЕС по поддержке судебной реформы, во время которой глава Совета судей пообещал не блокировать судебную реформу (подробнее).

9. ЕВРОСОЮЗ РАССМАТРИВАЕТ ВАРИАНТЫ СОЗДАНИЯ В УКРАИНЕ ВОЕННОЙ МИССИИ – СМИ. 16 сентября послы стран Евросоюза рассмотрят варианты создания военно-консультативной и учебной миссии ЕС в Украине (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Тема дня | "Световые годы" или "не клуб для избранных". Должен ли Евросоюз открыть двери для Украины

Вадим Ребрина
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