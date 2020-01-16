Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 16 января

1. США И КИТАЙ ПОДПИСАЛИ ПЕРВУЮ ЧАСТЬ ТОРГОВОГО СОГЛАШЕНИЯ. Китай купит американских услуг и товаров на $200 млрд. Речь идет также об экспорте в Китай продукции американской промышленности, сельхозтоваров и энергоносителей. По словам Дональда Трампа, это "значимое событие". При этом многие экспортные тарифы, установленные между США и Китаем во время торговой войны, остаются в силе (подробнее).

2. ВЕРХОВНАЯ РАДА СДЕЛАЛА ШАГ К ЛЕГАЛИЗАЦИИ ИГОРНОГО БИЗНЕСА. Законопроект проголосован в первом чтении. Он, среди прочего, предусматривает, что украинцам до 21 года запрещено находиться в игровых залах, а члены семьи могут через суд ограничить участие в азартных играх своего родственника. После принятия закона в Украине могут появиться и полноценные казино в отелях, как в Лас-Вегасе (подробнее).

3. ОТ ПУЛИ СНАЙПЕРА ПОГИБ УКРАИНСКИЙ БОЕЦ. В районе населенного пункта Каштановый 24-летний военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады Алексей Кучкин получил пулевое ранение головы (подробнее).

4. ВЕРХОВНАЯ РАДА ПОДДЕРЖАЛА ПОВЫШЕНИЕ ЛИМИТОВ ДЛЯ ФОПОВ. Лимиты для ФОПов первой, второй и третьей групп налогообложения повышены до 1 млн (сейчас 0,3 млн), 5 млн (сейчас - 1,5 млн) и 7 млн грн (сейчас - 5 млн) соответственно (подробнее).

5. ТУРНИКЕТЫ В КИЕВСКОМ МЕТРО ПЕРЕСТАНУТ БИТЬ. После многочисленных жалоб пассажиров на 15 станциях метро будут заменены турникеты, работающие с 1970-х годов. В новых турникетах применяется дургая система контроля прохода пассажиров, они не будут бить створками пассажиров и их нельзя будет перепрыгнуть, не уплатив за проезд (подробнее).

6. СЛУГИ НАРОДА ПРОСЯТ СБУ ПРОВЕРИТЬ "ПЛЕНКИ ГОНЧАРУКА". Кроме того, большинство депутатов фракции не поддержали отставку премьера на сигнальном голосовании: 10 "за", 160 - "против" (подробнее).

7. МАКРОН: АГРЕССИЯ РОССИИ – НЕ ПОМЕХА ДЛЯ СБЛИЖЕНИЯ. У президента Франции спросили, что заставило его изменить отношение к Владимиру Путину и начать искать пути сближения с РФ. Он ответил, что "это было плодом долгих раздумий" и "если ждать решения всех замороженных конфликтов для того, чтобы (начать) двигаться вперед, то можно ждать долго" (подробнее).

8. СУРКИСЫ ХОТЯТ ОТСУДИТЬ У ПОРОШЕНКО $140 МЛН. Иск подан в Лондонский международный арбитраж. По данным журналистов ЗН, Порошенко хотел выкупить у братьев Суркисов 25% долю телеканала 1+1 за $140 млн с рассрочкой на восемь лет, но после заключения контракта передумал (подробнее).

9. ОПУБЛИКОВАНА СКАНДАЛЬНАЯ ПЕРЕПИСКА ЛЬВА ПАРНАСА. "Виски это круто" и другие избранные изречения бывшего генпрокурора Юрия Луценко, Льва Парнаса и других политиков (подробнее).

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