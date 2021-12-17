Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 17 декабря

1. НАТО ПРЕДУПРЕДИЛО РОССИЮ О ПОСЛЕДСТВИЯХ В СЛУЧАЕ ДАЛЬНЕЙШЕЙ АГРЕССИИ. НАТО призывает Россию не вмешиваться в отношения Альянса с Украиной и немедленно прекратить эскалацию – тогда можно будет работать над "укреплением доверия" с РФ. (подробнее)

2. ГФС ПРОВЕДЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПРОВЕРКУ НАЛОГА НА СИНЭВО. Государственная налоговая служба рассмотрит возможность проведения еще одной проверки из-за начисления Cинэво дополнительных налогов в размере 1,085 млрд грн. (подробнее)

3. ГЕНАССАМБЛЕЯ ООН ПРИНЯЛА НОВУЮ РЕЗОЛЮЦИЮ ПО КРЫМУ. Генеральная Ассамблея ООН приняла новую, уже шестую по счету, резолюцию по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму. (подробнее)

4. ГАЗПРОМ ВЗВИНТИЛ ЦЕНУ ГАЗА В ЕВРОПЕ ДО $1700. Российский Газпром в четверг вечером не стал бронировать суточные мощности польского участка магистрального газопровода "Ямал-Европа" на пятницу, что вызвало резкий скачек цены на газ в Европе до $1700 за тысячу кубометров. (подробнее)

5. SPACEX ВЫВЕДЕТ В КОСМОС РАЗРАБОТКИ УКРАИНСКИХ ШКОЛЬНИКОВ. Две команды украинских школьников отправят свои разработки на МКС. Мини-лаборатории полетят на орбиту на ракете Falcon 9. (подробнее)

6. РОССИЯ ОПУБЛИКОВАЛА ТРЕБОВАНИЯ ПУТИНА К НАТО И США. МИД России опубликовал проекты договоров о "гарантиях безопасности" между Россией/США и Россией/НАТО, которые были переданы 15 ноября помощнику госсекретаря США Карен Донфрид. (подробнее)

7. ВТОРУЮ НИТКУ СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2 НАЧАЛИ ЗАПОЛНЯТЬ ГАЗОМ. 17 декабря началось заполнение газом второй нитки российского трубопровода Северный поток-2. (подробнее)

8. ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ГИГАНТ GSK ПОДАЛ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ИСК ПРОТИВ УКРАИНЫ. Компания Велком Лимитед, единственный участник "ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалс Украина" (GSK Украина) направила Министерству юстиции уведомление об инвестиционном споре против государства Украина с целью защиты своих прав. (подробнее)

9. РАСШИРЕН СПИСОК ПРОФЕССИЙ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19. Министерство здравоохранения Украины дополнило перечень профессий, для которых необходима обязательная вакцинация против COVID-19. В список добавили медиков, должностных лиц местного самоуправления и работников коммунальных предприятий. (подробнее)

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Наталия Медведева

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