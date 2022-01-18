UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 18 января

Цей матеріал також доступний українською
18.01.2022, 19:00
Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 18 января - Фото

1. ДИРЕКТОР ЦРУ НЕПУБЛИЧНО ВСТРЕТИЛСЯ В УКРАИНЕ С ЗЕЛЕНСКИМ И РАЗВЕДКОЙ – CNN. По данным CNN, директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс непублично посетил Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским и украинскими разведчиками (подробнее).

2. НЕФТЬ МАРКИ BRENT ПОДОРОЖАЛА ДО МАКСИМУМА С 2014 ГОДА. К 09:44 мартовские фьючерсы на нефть марки Brent торговались на уровне $88,08 за баррель. Фьючерс на нефть WTI с поставкой в марте растет на 1,74% — до $85,72 за баррель (подробнее).

3. ЗАВТРА В УКРАИНУ ПРИЕДЕТ БЛИНКЕН. БУДЕТ ВСТРЕЧА С ЗЕЛЕНСКИМ. Повестка остается неизменной: будут обсуждаться вопросы безопасности, энергетики, кибербезопасности, Северного потока-2 и другие (подробнее).

4. ICAO РАЗОСЛАЛА ОТЧЕТ О ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ПОСАДКЕ РЕЙСА RYANAIR В МИНСКЕ. Международная организация гражданской авиации (ICAO) сообщает, что разослала результаты расследования принудительной посадки в мае 2021 года рейса Ryanair в Минске (подробнее).

5. АМЕРИКАНСКИЕ АВИАКОМПАНИИ ПРЕДУПРЕДИЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ КАТАСТРОФЫ ИЗ-ЗА 5G. Руководители крупных американских авиакомпаний, включая American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines и Southwest Airlines, предупредили о возможности "катастрофических сбоев" в авиации из-за развертывания нового диапазона 5G 19 января (подробнее).

6. ЭРДОГАН: Я НЕ СЧИТАЮ ВТОРЖЕНИЕ РОССИИ РЕАЛИСТИЧНЫМ, УКРАИНА – СИЛЬНАЯ СТРАНА. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не считает реалистичным сценарий нового вторжения России в Украину (подробнее).

7. DEFENCE BLOG: США ПЕРЕДАДУТ УКРАИНЕ ВЕРТОЛЕТЫ, ПРИНАДЛЕЖАВШИЕ ВВС АФГАНИСТАНА. Американский обозреватель портала Defence Blog Дилан Малясов сообщил, что США якобы передадут Украине вертолеты Ми-17В5 и Ми-8МТВ, которые ранее состояли на вооружении ВВС Афганистана (подробнее).

8. ЕСЛИ РОССИЯ ВТОРГНЕТСЯ, НАТО ПОМОЖЕТ УКРАИНЕ РЕАЛИЗОВАТЬ ПРАВО НА САМОЗАЩИТУ – СТОЛТЕНБЕРГ. В случае вторжения России в Украину, НАТО и союзники, помимо введения санкций против Кремля, помогут украинцам реализовать их право на самооборону (подробнее).

9. MICROSOFT ПОКУПАЕТ ACTIVISION BLIZZARD, АКЦИИ РАЗРАБОТЧИКА ИГР ВЗЛЕТЕЛИ НА 30%. Microsoft объявила о покупке лидера разработки игр, компании Activision Blizzard (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Разбор | "Это была война и дискуссия". Как Зеленский покорил цены на газ. Олигархи снова проиграли?

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 