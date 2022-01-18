Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 18 января

1. ДИРЕКТОР ЦРУ НЕПУБЛИЧНО ВСТРЕТИЛСЯ В УКРАИНЕ С ЗЕЛЕНСКИМ И РАЗВЕДКОЙ – CNN. По данным CNN, директор Центрального разведуправления США Уильям Бернс непублично посетил Украину, где встретился с президентом Владимиром Зеленским и украинскими разведчиками (подробнее).

2. НЕФТЬ МАРКИ BRENT ПОДОРОЖАЛА ДО МАКСИМУМА С 2014 ГОДА. К 09:44 мартовские фьючерсы на нефть марки Brent торговались на уровне $88,08 за баррель. Фьючерс на нефть WTI с поставкой в марте растет на 1,74% — до $85,72 за баррель (подробнее).

3. ЗАВТРА В УКРАИНУ ПРИЕДЕТ БЛИНКЕН. БУДЕТ ВСТРЕЧА С ЗЕЛЕНСКИМ. Повестка остается неизменной: будут обсуждаться вопросы безопасности, энергетики, кибербезопасности, Северного потока-2 и другие (подробнее).

4. ICAO РАЗОСЛАЛА ОТЧЕТ О ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ПОСАДКЕ РЕЙСА RYANAIR В МИНСКЕ. Международная организация гражданской авиации (ICAO) сообщает, что разослала результаты расследования принудительной посадки в мае 2021 года рейса Ryanair в Минске (подробнее).

5. АМЕРИКАНСКИЕ АВИАКОМПАНИИ ПРЕДУПРЕДИЛИ О ВОЗМОЖНОСТИ КАТАСТРОФЫ ИЗ-ЗА 5G. Руководители крупных американских авиакомпаний, включая American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines и Southwest Airlines, предупредили о возможности "катастрофических сбоев" в авиации из-за развертывания нового диапазона 5G 19 января (подробнее).

6. ЭРДОГАН: Я НЕ СЧИТАЮ ВТОРЖЕНИЕ РОССИИ РЕАЛИСТИЧНЫМ, УКРАИНА – СИЛЬНАЯ СТРАНА. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не считает реалистичным сценарий нового вторжения России в Украину (подробнее).

7. DEFENCE BLOG: США ПЕРЕДАДУТ УКРАИНЕ ВЕРТОЛЕТЫ, ПРИНАДЛЕЖАВШИЕ ВВС АФГАНИСТАНА. Американский обозреватель портала Defence Blog Дилан Малясов сообщил, что США якобы передадут Украине вертолеты Ми-17В5 и Ми-8МТВ, которые ранее состояли на вооружении ВВС Афганистана (подробнее).

8. ЕСЛИ РОССИЯ ВТОРГНЕТСЯ, НАТО ПОМОЖЕТ УКРАИНЕ РЕАЛИЗОВАТЬ ПРАВО НА САМОЗАЩИТУ – СТОЛТЕНБЕРГ. В случае вторжения России в Украину, НАТО и союзники, помимо введения санкций против Кремля, помогут украинцам реализовать их право на самооборону (подробнее).

9. MICROSOFT ПОКУПАЕТ ACTIVISION BLIZZARD, АКЦИИ РАЗРАБОТЧИКА ИГР ВЗЛЕТЕЛИ НА 30%. Microsoft объявила о покупке лидера разработки игр, компании Activision Blizzard (подробнее).

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Вадим Ребрина

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