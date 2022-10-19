Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 19 октября

1. Иранские инструкторы БПЛА находятся на военной базе россиян в Крыму – NYT. Операторы дронов из иранского Корпуса стражей исламской революции находятся на военной базе ВС РФ во временно оккупированном Крыму и как минимум обучают оккупантов работать с беспилотниками, которые Тегеран передал России, пишут журналисты (подробнее).

2. Осталось 270 жителей из 4000. Зеленский показал видео из освобожденного Высокополья. В United24 показали видео из освобожденного в сентябре Высокополья Херсонской области с историями местных жителей о тяжелом периоде российской оккупации (подробнее).

3. Уоллес "срочно" съездил в США. Глава МИД Британии: Нужен быстрый ответ на атаки по Украине. Министр иностранных дел Британии объяснил "срочный" визит главы Минобороны Бена Уоллеса в США атаками РФ на гражданских в Украине (подробнее).

4. Министр обороны Израиля: Мы не продавали оружие Украине. Бени Ганц заявил, что его страна не поставляет вооружения Украине, невзирая на российские атаки с использованием боевых беспилотников Ирана по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам (подробнее).

5. Украину в полдень атаковали ракетами, из Беларуси пускали "шахеды" – ПВО почти все сбила. В 12:05 враг атаковал с северо-восточного направления с бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160, выпустив шесть ракет. Одновременно с ракетами оккупанты атаковали Shahed-136 с севера, в том числе из Беларуси (подробнее).

6. Россия атаковала Киев ракетами. Работала противовоздушная оборона. Воздушная тревога в Киеве длилась три часа и 31 минуту, обошлось без жертв и разрушений (подробнее).

7. Два энергообъекта ДТЭК попали под российский обстрел, есть попадание в Бурштынскую ТЭС. Один из пострадавших объектов ДТЭК – это Бурштынская тепловая электростанция в Ивано-Франковской области (подробнее).

8. Украинцы во главе с Зеленским получили премию Сахарова. Украинцы в лице президента Владимира Зеленского и других лидеров получили премию имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" 2022 года (подробнее).

9. В Киеве начинается отопительный сезон. Завтра, 20 октября, в столице начнется отопительный сезон. Все здания по технологическому графику начнут подключать к системе теплоснабжения (подробнее).

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Оксана Житнюк

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