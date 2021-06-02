Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 2 июня

1. СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2. У ПУТИНА ОБЕЩАЮТ НЕ ПРЕКРАЩАТЬ ТРАНЗИТ ГАЗА ЧЕРЕЗ УКРАИНУ. Россия не будет прекращать транзит своего газа через территорию Украины,т.к. между ними подписан соответствующий контракт (подробнее).

2. У ЗЕЛЕНСКОГО ГОТОВЫ СОЗДАТЬ НОВЫЙ НПЗ. Украина готова инвестировать в создание нового украинского нефтеперерабатывающего завода. Это может быть необходимо для получения битума, который используют в строительстве дорог (подробнее).

3. ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН. МИНЭКОНОМИКИ НАЗВАЛО НОВЫЕ РАСЧЕТЫ СТОИМОСТИ БЕНЗИНА И ДИЗТОПЛИВА. Министерство экономики опубликовало информацию о новых расчетах средней стоимости бензина и дизельного топлива на первую декаду июня (подробнее).

4. ТУРЦИЯ ВОЗВРАЩАЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЦР-ТЕСТЫ ДЛЯ ТУРИСТОВ ИЗ УКРАИНЫ. Изменение условий пересечения границы будет действовать с сегодняшнего дня до 30 июня 2021 года (подробнее).

5. ЛУКАШЕНКО ЗАХОТЕЛ ОТКРЫТЬ АВИАРЕЙСЫ В КРЫМ. МИД ПРИГРОЗИЛ ЕМУ ГААГОЙ – НА ПАРУ С ПУТИНЫМ. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, который ранее заявил о возможности открытия авиарейсов в оккупированный Крым, может в итоге оказаться в Гааге вместе с президентом РФ Владимиром Путиным (подробнее).

6. У БЕРЕГОВ ШРИ-ЛАНКИ ПОСЛЕ 12 ДНЕЙ ПОЖАРА ЗАТОНУЛО СУДНО С 25 ТОННАМИ ХИМИКАТОВ. У главного порта Шри-Ланки затонул пострадавший от затяжного пожара контейнеровоз MV X-Press Pearl с 25 тоннами химикатов (подробнее).

7. КАБМИН ПОВЫСИЛ МАКСИМАЛЬНУЮ ЦЕНУ НА БЕНЗИН И ДИЗТОПЛИВО. Кабинет министров повысил примерно на 0,60 грн максимальную цену на бензин и дизельное топливо (подробнее).

8. АРЕСТОВИЧ: ЕСЛИ К ПРОТАСЕВИЧУ ДОПУСТЯТ ТЕРРОРИСТОВ, ВСТРЕЧ ТКГ В МИНСКЕ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ. Если беларуские власти позволят членам террористической организации ЛНР "допрашивать" арестованного оппозиционера Романа Протасевича, то трехсторонняя контактная группа больше не будет заседать в Минске, а Александр Лукашенко не будет посредником в этом процессе (подробнее).

9. КАБМИН НАЗНАЧИЛ НОВОГО ГЛАВНОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА УКРАИНЫ. Кабинет министров назначил на должность заместителя министра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Игоря Кузина (подробнее).

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Вадим Ребрина

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