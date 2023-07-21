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Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 21 июля

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2023, 19:00
Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 21 июля - Фото
Одесская область (Фото: ОВА)

1. "Удивился заявлению президента". Ткаченко подал заявление об отставке. В ночь на 21 июля министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что подал заявление об отставке (подробнее).

2. Ночью РФ атаковала "Калибрами" Одесскую область в две волны, попала по ангару с зерном – фото. Ночью 21 июля Россия нанесла ракетный удар "Калибрами" по Одесской области, попала по ангарам с зерном на агропредприятии (подробнее).

3. Зеленский уволил Пристайко с должности посла в Великобритании. Указ об увольнении Пристайко появился на сайте главы государства 21 июля (подробнее).

4. Дроны ВСУ украинского производства: закуплены тысячи, каких именно – неизвестно из-за безопасности. Минобороны взяло на вооружение 28 моделей беспилотников украинского производства, в ВСУ были поставлены "тысячи единиц" в рамках закупок ведомства. В то же время неизвестно, какие БПЛА и в каких объемах поставляются. Это обусловлено соображениями безопасности (подробнее).

5. В июне украинцы задонатили на армию рекордные 2,4 млрд. грн. За первые шесть месяцев 2023 года на счета трех крупнейших благотворительных фондов Украины поступило 8,4 млрд грн, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Только за июнь украинцы задонатили рекордные 2,4 млрд грн (подробнее).

6. Первые танки Leopard 1A5 зашли в Украину. Силы обороны Украины получили из Германии первый десяток танков Leopard 1A5, столько же радаров, тяжелую транспортную технику и боеприпасы. О содержании нового пакета военной помощи сообщило правительство канцлера ФРГ (подробнее).

7. Воздушные силы: Россия ударила ракетами "Оникс" на юг от Одессы, до четырех прилетов. С 10:00 россияне нанесли по меньшей мере до четырех ударов "Ониксами" к югу от Одессы (подробнее).

8. Кабмин решил национализировать Сенс Банк за 1 грн. Министерство финансов выкупит 100% акций Сенс Банка у Фонда гарантирования вкладов физических лиц за 1 грн (подробнее).

9. Экс-глава Минздрава Степанов получил подозрение НАБУ. Национальное антикоррупционное бюро заявило о разоблачении коррупционной схемы в госпредприятии "Полиграфический комбинат Украина" в 2013-2016 годах, когда его возглавлял Максим Степанов, позже ставший министром здравоохранения в правительстве Дениса Шмыгаля (подробнее).

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Оксана Житнюк
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