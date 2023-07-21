RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Дев'ять головних новин України та світу на 19:00 21 липня

Этот материал также доступен на русском
21.07.2023, 19:00
Дев'ять головних новин України та світу на 19:00 21 липня - Фото
Одеська область (Фото: ОВА)

1. "Здивувався заяві президента". Ткаченко подав заяву про відставку. В ніч проти 21 липня міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що подав заяву про відставку (детальніше).

2. Вночі РФ атакувала "Калібрами" Одеську область у дві хвилі, влучила по ангару з зерном – фото. Вночі 21 липня Росія завдала ракетного удару "Калібрами" по Одеській області, влучила по ангарах із зерном на агропідприємстві (детальніше).

3. Зеленський звільнив Пристайка з посади посла у Великій Британії. Указ про звільнення Пристайка з'явився на сайті голови держави 21 липня (детальніше).

4. Дрони ЗСУ українського виробництва: закуплено тисячі, яких саме – невідомо через безпеку. Міноборони взяло на озброєння 28 моделей безпілотників українського виробництва, до ЗСУ було поставлено "тисячі одиниць" у межах закупівель відомства. Водночас невідомо, які саме БПЛА та в яких обсягах постачаються. Це обумовлено міркуваннями безпеки (детальніше).

5. У червні українці задонатили на армію рекордні 2,4 млрд грн. За перші шість місяців 2023 року на рахунки трьох найбільших благодійних фондів України надійшло 8,4 млрд грн, що на 22% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Тільки за червень українці задонатили рекордні 2,4 млрд грн (детальніше).

6. Перші танки Leopard 1A5 зайшли в Україну. Сили оборони України отримали з Німеччини перший десяток танків Leopard 1A5, стільки ж радарів, ще важку транспортну техніку та боєприпаси. Про зміст нового пакета військової допомоги повідомив уряд канцлера ФРН (детальніше).

7. Повітряні сили: Росія вдарила ракетами "Онікс" на південь від Одеси, до чотирьох прильотів. З 10:00 росіяни завдали щонайменше до чотирьох ударів "Оніксами" на південь від Одеси (детальніше).

8. Кабмін вирішив націоналізувати Сенс Банк за 1 грн. Міністерство фінансів викупить 100% акцій Сенс Банку у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 грн (детальніше).

9. Ексглава МОЗ Степанов отримав підозру НАБУ. Національне антикорупційне бюро заявило про викриття корупційної схеми в держпідприємстві "Поліграфічний комбінат Україна" у 2013-2016 роках, коли його очолював Максим Степанов, що пізніше став міністром охорони здоров'я в уряді Дениса Шмигаля (детальніше).

Читайте також тексти дня:

"Пів року Мінкульт має не відсвічувати". Чому Зеленський попросив Ткаченка на вихід

Складані Galaxy Fold і Flip, нові смартгодинники та планшет. Що покаже Samsung на Unpacked

Віртуальний секс, Siri та відеоконференції. Яким бачили майбутнє у фантастиці 1990-х

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
головне за день
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 