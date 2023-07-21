Дев'ять головних новин України та світу на 19:00 21 липня

1. "Здивувався заяві президента". Ткаченко подав заяву про відставку. В ніч проти 21 липня міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що подав заяву про відставку (детальніше).

2. Вночі РФ атакувала "Калібрами" Одеську область у дві хвилі, влучила по ангару з зерном – фото. Вночі 21 липня Росія завдала ракетного удару "Калібрами" по Одеській області, влучила по ангарах із зерном на агропідприємстві (детальніше).

3. Зеленський звільнив Пристайка з посади посла у Великій Британії. Указ про звільнення Пристайка з'явився на сайті голови держави 21 липня (детальніше).

4. Дрони ЗСУ українського виробництва: закуплено тисячі, яких саме – невідомо через безпеку. Міноборони взяло на озброєння 28 моделей безпілотників українського виробництва, до ЗСУ було поставлено "тисячі одиниць" у межах закупівель відомства. Водночас невідомо, які саме БПЛА та в яких обсягах постачаються. Це обумовлено міркуваннями безпеки (детальніше).

5. У червні українці задонатили на армію рекордні 2,4 млрд грн. За перші шість місяців 2023 року на рахунки трьох найбільших благодійних фондів України надійшло 8,4 млрд грн, що на 22% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Тільки за червень українці задонатили рекордні 2,4 млрд грн (детальніше).

6. Перші танки Leopard 1A5 зайшли в Україну. Сили оборони України отримали з Німеччини перший десяток танків Leopard 1A5, стільки ж радарів, ще важку транспортну техніку та боєприпаси. Про зміст нового пакета військової допомоги повідомив уряд канцлера ФРН (детальніше).

7. Повітряні сили: Росія вдарила ракетами "Онікс" на південь від Одеси, до чотирьох прильотів. З 10:00 росіяни завдали щонайменше до чотирьох ударів "Оніксами" на південь від Одеси (детальніше).

8. Кабмін вирішив націоналізувати Сенс Банк за 1 грн. Міністерство фінансів викупить 100% акцій Сенс Банку у Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за 1 грн (детальніше).

9. Ексглава МОЗ Степанов отримав підозру НАБУ. Національне антикорупційне бюро заявило про викриття корупційної схеми в держпідприємстві "Поліграфічний комбінат Україна" у 2013-2016 роках, коли його очолював Максим Степанов, що пізніше став міністром охорони здоров'я в уряді Дениса Шмигаля (детальніше).

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