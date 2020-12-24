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Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 23 декабря

24.12.2020, 19:00
Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 23 декабря - Фото

1. СКАНДАЛ С ОФИСОМ ПРЕЗИДЕНТА. ВЕНЕДИКТОВА ЗАБРАЛА У НАБУ ДЕЛО ТАТАРОВА И ПЕРЕДАЛА ЕГО СБУОфис генпрокурора Ирины Венедиктовой передал дело, в котором фигурирует экс-замглавы Офиса президента Олег Татаров, из Национального антикоррупционного бюро в Службу безопасности Украины (Подробнее). 

2. КАБМИН ВЫДЕЛИЛ 1,3 МЛРД ГРИВЕН НА ЗАКУПКУ ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСАКабинет министров выделил Министерству здравоохранения 1,3 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19 для закупки вакцин и обеспечения иммунопрофилактики населения против коронавируса (Подробнее).

3. ГЛАВУ КСУ ТУПИЦКОГО ВЫЗЫВАЮТ ДЛЯ ВРУЧЕНИЯ ПОДОЗРЕНИЯ. Главу Конституционного суда Александра Тупицкого вызывают в Офис генпрокурора для вручения подозрения (Подробнее).

4. СПРОС НА IT-ОБРАЗОВАНИЕ В УКРАИНЕ УСТАНОВИЛ РЕКОРД В 2020 ГОДУКоличество заявок на обучение IT-специальностям в 2020 году достигло рекордных 138 тысяч – на 20% больше, чем 2 года назад (Подробнее).

5. 1 МЛН ЧЕЛОВЕК В УКРАИНЕ ЗАРАЗИЛИСЬ КОРОНАВИРУСОМ ЗА ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ – И ЭТО ЛИШЬ ОФИЦИАЛЬНО. За все время эпидемии в Украине зарегистрировано уже 1 001 132 инфицированных/больных (Подробнее). 

6. НАБУ ВРУЧИЛО ВОВКУ ПОВЕСТКУ В СУД, ПОКА ОН УБЕГАЛ ОТ ДЕТЕКТИВОВ: ВИДЕО. Детективы НАБУ вручили главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку повестку в суд (Подробнее). 

7. НОВЫЙ ГОД: КАБМИН РАЗРЕШИЛ КАФЕ И РЕСТОРАНАМ РАБОТАТЬ ВСЮ НОЧЬ. Кабинет министров Украины разрешил заведениям общественного питания принимать посетителей до 7:00 в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января (Подробнее). 

8. ТЕПЛО ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПОДОРОЖАЕТ. КТО СОБРАЛСЯ ПОВЫШАТЬ ТАРИФЫ В 2021 ГОДУНацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах электроэнергетики и коммунальных услуг повысила тарифы на производство тепловой энергии для населения, религиозных и бюджетных организаций и других потребителей на 2021 год (Подробнее).

9. ЭТО БЫЛ ДОЛГИЙ ПУТЬ. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И ЕС ЗАКЛЮЧИЛИ ТОРГОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПОСЛЕ BREXITЕвропейский Союз и Великобритания заключили соглашение о торговле после выхода Британии из ЕС. Стороны достигли согласия всего за семь дней до окончания переходного периода для Британии (Подробнее).

Читайте также главные тексты дня: 

Аргументы НАБУ и САП. За что хотят арестовать замглавы Офиса президента Татарова 

Встретимся в Гааге | Украина преследует Россию по всему миру. Когда Путин ответит за преступления – коротко

Станислав Стороженко
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