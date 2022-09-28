Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 28 сентября

1. США готовят пакет военной помощи для Украины на $1,1 млрд. Там будут HIMARS — Reuters. По данным журналистов, о предоставлении нового пакета помощи Украине будет объявлено в ближайшие дни (подробнее).

2. Нафтогаз не откажется от арбитража с Газпромом, несмотря на угрозы России – Витренко. Председатель правления Нафтогаза считает, что введение санкций Швейцарией и Швецией против России за агрессию против Украины никак не влияет на беспристрастность арбитража (подробнее).

3. Шольц об опасности ядерного удара: Как и Байден, говорю России – забудьте об этом! Россия не должна даже задумываться о том, чтобы применить ядерное оружие против Украины, заявил канцлер Германии (подробнее).

4. Ущерб государству на 2 млн грн. Бывшему заместителю главы Минздрава сообщили о подозрении. ГБР сообщило бывшему заместителю министра здравоохранения Павлу Ковтонюку о подозрении в служебной халатности, что привело к ущербу государству на 2 млн грн и помешало созданию реестра доноров (подробнее).

5. Победившая на выборах лидер "Братьев Италии" пообещала Зеленскому поддерживать Украину. Лидер ультраправой партии "Братья Италии", победившей на парламентских выборах в Италии, Джорджа Мелони пообещала президенту Владимиру Зеленскому "поддержку в деле свободы украинского народа" (подробнее).

6. Германия готовит для ВСУ мостовые системы и 90 платформ для перевозки тяжелых вооружений. Всего готовится к отправке по состоянию на 28 сентября 10 мостовых систем, три средние мостовые системы, 90 большегрузных прицепов (подробнее).

7. В ЕС рассматривают отмену запрета на перевозку российских удобрений и цемента – Politico. Еврокомиссия планирует рекомендовать странам Евросоюза новый пакет санкций против РФ, в который войдет ограничение цены на российскую нефть и отмена запрета на транспортировку российских удобрений и цемента (подробнее).

8. Эрдоган: "Референдумы" в оккупированных областях Украины осложнят дипломатический процесс. В разговоре с Зеленским турецкий лидер заявив, что "референдумы", проведенные на подконтрольных России украинских территориях, будут препятствовать дипломатическим усилиям (подробнее).

9. Путин продолжает проигрышную стратегию, Евросоюз усиливает санкции – Боррель. Сегодня Еврокомиссия вынесет на рассмотрение Европейского Союза новый пакет санкций против России за агрессию в Украине, заявил Боррель (подробнее).

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