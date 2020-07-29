Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 29 июля

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1. "АЛЬФА" КГБ БЕЛАРУСИ ЗАДЕРЖАЛА ПОД МИНСКОМ БОЛЕЕ 30 БОЕВИКОВ ЧВК "ВАГНЕРА". По информации от белорусских правоохранительных органов, в страну якобы прибыли более 200 боевиков для дестабилизации обстановки во время предвыборной кампании (подробнее).

2. КАКИЕ ИЗ ГЛОБАЛЬНЫХ БРЕНДОВ "ВЫИГРАЛИ" ОТ ПАНДЕМИИ. РЕЙТИНГ FORBES. Компаниям из интернет-сектора, индустрии красоты, а также электронным платежным системам удалось существенно повысить стоимость своих брендов (подробнее).

3. ПОКУПАТЕЛИ ОТЕЛЯ ДНЕПР ПОСТРОЯТ В КИЕВЕ КИБЕРСПОРТ-АРЕНУ НА 10 000 ЧЕЛОВЕК. Основатель киберкоманды NAVI рассказал о планах построить в центре столицы грандиозную арену для киберспорта (подробнее).

4. МИРОВЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ ВАКЦИНЫ ОТ COVID-19 РАССКАЗАЛИ, СКОЛЬКО ОНА МОЖЕТ СТОИТЬ В БУДУЩЕМ. По ориентировочным подсчетам цена будущей вакцины против коронавируса может составлять от 3 евро до $60 (подробнее).

5. ОПЕРАТОР СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2 ОСПОРИЛ РЕШЕНИЕ СУДА ЕС ПО НОРМАМ ГАЗОВОЙ ДИРЕКТИВЫ. В мае суд ЕС отказал Nord Stream 2 AG вывести трубопровод из-под действия норм газовой директивы Евросоюза, теперь компания подала апелляцию (подробнее).

6. В БОЛЬШИНСТВЕ ГОРОДОВ ДЕТИ ПОЙДУТ В ШКОЛУ 1 СЕНТЯБРЯ - СТЕПАНОВ. По словам министра, условия пребывания детей в школах в период карантина будут несложными (подробнее).

7. УКРАИНА БУДЕТ ПО-НОВОМУ СОСТАВЛЯТЬ СПИСОК СТРАН "КРАСНОЙ" И "ЗЕЛЕНОЙ" ЗОН. С 1 августа в Украине будут по-новому формировать список стран по распространению коронавируса, обновляться он будет раз в неделю (подробнее).

8. МАКРОПРОГНОЗ КАБМИНА НА 2021: ЭКОНОМИКА ВЕРНЕТСЯ К РОСТУ, ИНФЛЯЦИЯ УСИЛИТСЯ. По прогнозам Минфина, в следующем году экономика страны выйдет из кризиса и следующие два года ожидается ее стабильный рост (подробнее).

9. КАКИЕ КУРОРТЫ СЕЙЧАС ДОСТУПНЫ УКРАИНЦАМ И ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ - СПИСОК. Несмотря на пандемию, для украинцев сейчас открыты шесть заграничных курортов, правда на поездки в некоторые из них действуют особые условия (подробнее).

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Яким має бути свідомий українець?

Дарья Мостовая

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