Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 29 марта

1. Остин допустил передачу Украине F-16, но не сейчас. Сказал: На это нужно полтора года. По словам Остина, если решение о передаче F-16 будет принято, то для этого понадобится около 18 месяцев (подробнее).

2. Уничтожен российский бомбардировщик Су-24М в дополнение к 610 оккупантам – потери России. 29 марта 2023 года подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ около 01:30 на Бахмутском направлении уничтожили российский бомбардировщик Су-24М (подробнее).

3. Последний день в Лавре для УПЦ МП, которая не собирается уезжать. Что происходит на месте событий. Около 200-300 человек собрались возле Крестовоздвиженского собора на территории Киево-Печерской лавры. Сегодня последний день, когда УПЦ МП должна освободить территорию музея (подробнее).

4. Пенсионный фонд упустил возможность покупать страховой стаж. Пенсионный фонд в среду, 29 марта, запустил на своем портале механизм добровольных страховых взносов, позволяющий покупать страховой стаж для будущей пенсии или увеличивать ее размер (подробнее).

5. Резников анонсировал контрнаступление ВСУ на апрель-май на нескольких направлениях. Контрнаступление украинских войск должно начаться в апреле-мае 2023 года, все зависит от "правильности" момента и погодных условий, говорит Резников (подробнее).

6. Германия дает Украине еще 12 млрд евро на военную помощь. Бюджетный комитет Бундестага проголосовал за кардинальное увеличение военной помощи Украине, увеличив ее на 12 млрд евро. На текущий год выделено 3,24 млрд евро, а на последующие годы к 2032 году – в общей сложности 8,82 млрд евро (подробнее).

7. Архимандрит от УПЦ МП Авраамий перешел в ВТО и стал и.о. наместника Киево-Печерской лавры. Член Духовного собора Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, архимандрит от УПЦ МП Авраамий (Лотиш) перешел в Православную церковь Украины и стал исполняющим обязанности наместника Киево-Печерской лавры по решению митрополита Эпифания (подробнее).

8. Польша утвердила программу увеличения производства боеприпасов своей армии и ВСУ. В ряд Польши обязался заказать на предприятиях 800 000 снарядов на сумму около $2,8 млрд (подробнее).

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Оксана Житнюк

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