Архимандрит от УПЦ МП Авраамий перешел в ПЦУ и стал и.о. наместника Киево-Печерской лавры
Член Духовного собора Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, архимандрит от УПЦ МП Авраамий (Лотыш) перешел в Православную церковь Украины и стал исполняющим обязанности наместника Киево-Печерской лавры по решению митрополита Епифания. Об этом сообщается на сайте ПЦУ.
Митрополит Епифаний удовлетворил просьбу архимандрита Авраамия утвердить его в числе братии в составе монастыря и исполнять обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в составе ПЦУ.
Предстоятель ПЦУ обратился к правительству с просьбой предоставить в пользование украинской Лавре помещение для совершения богослужений, проживания братии и монастырской деятельности.
Митрополит Епифаний выразил надежду, что государство поможет оградить наместника и монастырь от возможных провокаций со стороны приверженцев Московского патриархата.
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- 29 марта 2023 года Свято-Успенский монастырь УПЦ МП должен освободить территорию Киево-Печерской лавры.
- В Московском патриархате заявили, что считают это "ультиматумом", не видят в этом юридических обоснований и не собираются уходить.
- Наместник КПЛ Павел (Лебедь) предупредил, что монахи УПЦ МП не собираются выселяться.
- Министр культуры Ткаченко предупредил, чтобы УПЦ МП не пыталась забрать из КПЛ музейные экспонаты, в том числе мощи святых, поскольку за это их ждет уголовная ответственность.
- По его словам, выселения из Лавры не будет, но некоторых из УПЦ МП будут "стимулировать" уйти.
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