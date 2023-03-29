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Архимандрит от УПЦ МП Авраамий перешел в ПЦУ и стал и.о. наместника Киево-Печерской лавры

Цей матеріал також доступний українською
29.03.2023, 17:28
Архимандрит от УПЦ МП Авраамий перешел в ПЦУ и стал и.о. наместника Киево-Печерской лавры - Фото
Архимандрит Авраамий (Фото: ПЦУ)

Член Духовного собора Свято-Успенской Киево-Печерской лавры, архимандрит от УПЦ МП Авраамий (Лотыш) перешел в Православную церковь Украины и стал исполняющим обязанности наместника Киево-Печерской лавры по решению митрополита Епифания. Об этом сообщается на сайте ПЦУ.

Митрополит Епифаний удовлетворил просьбу архимандрита Авраамия утвердить его в числе братии в составе монастыря и исполнять обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в составе ПЦУ.

Предстоятель ПЦУ обратился к правительству с просьбой предоставить в пользование украинской Лавре помещение для совершения богослужений, проживания братии и монастырской деятельности.

Митрополит Епифаний выразил надежду, что государство поможет оградить наместника и монастырь от возможных провокаций со стороны приверженцев Московского патриархата.

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Наталія Медведєва
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