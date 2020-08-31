Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 31 августа

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1. В НАБУ ЗАЯВИЛИ, ЧТО СЫТНИК ОСТАЕТСЯ ДИРЕКТОРОМ. Решение КСУ не прекращает полномочий Сытника, оснований нет ни для его увольнения, ни для назначения врио, считают в НАБУ (подробнее).

2. B2B JEWELRY ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ. Несмотря на заявление СБУ о "блокировке финансовой пирамиды", магазины сети открыты, а сайт и онлайн-регистрация в системе доступны (подробнее).

3. СЛУГА НАРОДА ОПРЕДЕЛИЛАСЬ С КАНДИДАТАМИ В МЭРЫ КРУПНЫХ ГОРОДОВ. В мэры Одессы от партии Зеленского идет юморист Филимонов, в Виннице, Запорожье, Ровно и Харькове – главы ОГА (список кандидатов).

4. ЭКС-ВЛАДЕЛЬЦУ ДЕЛЬТА БАНКА ВРУЧИЛИ НОВОЕ ПОДОЗРЕНИЕ. Николая Лагуна подозревают в уклонении от налогов (подробнее).

5. В ОФИСЕ ПРЕЗИДЕНТА ОТМЕЖЕВАЛИСЬ ОТ СКАНДАЛЬНЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ ФОКИНА ПО ДОНБАССУ. Руководитель ОП Ермак назвал заявления замглавы делегации Украины в ТКГ "не отражающими официальной позиции Украины" (подробнее).

6. ПОСТАВЩИКИ СКРЫЛИ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН НА ГАЗ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ. Ряд компаний не опубликовали тарифы на газ на сентябрь, АМКУ начал расследование (подробнее).

7. НАЙДЕНЫ СВИДЕТЕЛИ НЕВИНОВНОСТИ МАРКИВА В ГИБЕЛИ ЖУРНАЛИСТОВ НА ДОНБАССЕ. Глава МВД Аваков также рассказал об экспертизах и следственных экспериментах, которые "дали убедительные результаты" (подробнее).

8. КОМПАНИЯ АХМЕТОВА ПОЛУЧИЛА ГАЗОВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ, В КОТОРОЕ НАФТОГАЗ ВЛОЖИЛ 750 МЛН ГРН. В Нафтогазе заявили об убытках (подробнее).

9. СТРАНЫ БАЛТИИ ОБЪЯВИЛИ ЛУКАШЕНКО ПЕРСОНОЙ НОН-ГРАТА. Кроме него под санкции Латвии, Эстонии и Литвы попали еще 29 беларуских топ-чиновников (подробнее).

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Денис Юдин

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