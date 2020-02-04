Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 4 февраля

1. ПЕРВАЯ ОТСТАВКА В КАБМИНЕ: РАДА УВОЛИЛА АЛЕНУ БАБАК. Вместо нее должность вице-премьера и министра развития общин и территорий получил Денис Шмыгаль. За увольнение Бабак проголосовали 266 нардепов. Часть оппозиционных фракций отказалась поддержать ее увольнение, аргументируя это тем, что им не были объяснены причины ее отставки. Также депутаты предположили, что на нее оказывается давление. Сама Бабак заявила, что подать заявление об увольнении было ее собственным решением, а по фактам давления идет работа правоохранительных органов (подробнее).

2. РАДА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОДОБРИЛА СОКРАЩЕНИЕ ЧИСЛА НАРДЕПОВ. Изменения в Конституцию, которые сократят количество депутатов Верховной Рады до 300 человек, поддержали 236 нардепов. Законопроект предполагает изменения в 76 и 77 статьи Конституции. Если он будет одобрен конституционным большинством в 300 голосов, количество депутатов в ВР сократится с 450 до 300, также в Конституции будет закреплено, что выборы в парламент проводятся по пропорциональной избирательной системе, а кандидаты в депутаты должны проживать в Украине не менее пяти последних лет и владеть государственным языком (подробнее).

3. СЛУГА НАРОДА И ГОЛОС ТЕРЯЮТ РЕЙТИНГ, ОПЗЖ РАСТЕТ. За прошедшие полтора месяца более чем на 5% упал рейтинг президентской партии, политическая сила Святослава Вакарчука утратила около четверти своего социального капитала. Результаты опроса среди тех, кто пойдет на участки и уже знает, за кого проголосует (в скобках - результат опроса 13-17 декабря 2019 года): 42,2% (47,8%) - Слуга народа; 13,5% (11,4%) - ОПЗЖ; 9,5% (9,0%) - Евросолидарность; 8,1% (7,8%) - Батькивщина; 3,4% (4,4%) - Голос (подробнее).

4. РАДА НЕ ПОЗВОЛИЛА ЗЕЛЕНСКОМУ НАЗНАЧАТЬ ГЛАВ ГБР И НАБУ. Законопроект №1014, внесенный президентом, который расширил бы полномочия главы государства в правоохранительной сфере, поддержали лишь 214 депутатов. Законопроектом предлагалось внести изменения в статью 106 Конституции и добавить к полномочиям президента право назначать директоров Госбюро расследований, Национального антикоррупционного бюро, а также формировать НАБУ. Также предлагалось предоставить право президенту учреждать независимые органы, которые бы контролировали деятельность субъектов хозяйственной деятельности в различных сферах, а также формировать их состав (подробнее).

5. ЗЕЛЕНСКИЙ ПОДДЕРЖАЛ "АНТИКОЛОМОЙСКИЙ" ЗАКОН. Президент надеется, что Рада примет законопроект №2571, который запрещает возврат выведенных с рынка банков бывшим владельцам. По его словам, было сделано "все, чтобы он был принят". В СМИ законопроект называют "антиколомойским", он является условием для новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом. Согласно документу, который Кабмин внес в Раду еще в декабре 2019 года, владельцы не смогут остановить процесс банкротства и ликвидации финучреждения через суд. Также он совершенствует процедуру компенсации собственникам (подробнее).

6. КАБМИН ПРОСИТ ПРИОСТАНОВИТЬ ВЫПЛАТУ ПРЕМИЙ В НАФТОГАЗЕ. Высокопоставленный собеседник в правительстве рассказал LIGA.net, что правительство направило письмо набсовету НАК Нафтогаз, в котором говорится, что Кабмин хочет изучить контракты членов правления и вопрос корректности выплаты премий за победу над Газпромом в Стокгольмском арбитраже. В правительстве не уверены, что уплаченные Газпромом деньги в рамках соглашения о новом транзитном контракте, можно считать взысканными. Ранее Зеленский потребовал от Гончарука пересмотреть премии в Нафтогазе. Согласно контрактам руководителей Нафтогаза, им полагается 1% премий от выигрыша в суде с Газпромом (подробнее).

7. ЗА МЕСЯЦ ОСТАТОК ДЕНЕГ В ГОСКАЗНЕ СОКРАТИЛСЯ ПОЧТИ НА ТРЕТЬ. Остаток средств на Едином казначейском счете (ЕКС) на 1 февраля составляет 12,07 млрд грн, что на 5,5 млрд грн (31%) меньше, чем месяцем ранее. Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы. В феврале 2019-го средств на счете было еще меньше - 11,93 млрд гривень. ЕКС - основной счет государства, из которого оно осуществляет расчеты в рамках предусмотренного бюджетного плана. Остаток на этом счете непостоянный и зависит от периода года и состояния выполнения доходной части бюджета (подробнее).

8. ПРОМПРИЛАД ВЫКУПИЛ ЗАВОД В ИВАНО-ФРАНКОВСКЕ. Сделку по покупке 82,38% акций заключили в феврале 2019 года. Теперь Промприлад.Реновація выплатил последний транш и объявил о закрытии сделки. Проект выкупил завод с целью дальнейшего восстановления незадействованных площадей. Пространства в реконструированных зданиях сейчас превращают в прогрессивный инновационный центр. Проект собрал $5 млн от 409 инвесторов и 13 фондов (подробнее).

9. МИНИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЖАЛУЕТ ОСТАНОВКУ КОНЦЕССИИ ПОРТА ХЕРСОН. В МИУ считают, что суд, остановивший действие приказа об утверждении результатов конкурса и определении победителя конкурса на концессию ГП Херсонский морской торговый порт, вынес постановление без надлежащей оценки аргументов министерства. Ранее Шестой апелляционный административный суд Киева остановил действие приказа из-за иска ООО Специальная компания Морской порт Херсон, которой не разрешили участвовать в конкурсе. Комиссия не получила подтверждения наличия у этой компании ликвидных активов в размере, эквивалентном $8 млн. В МИУ считают, что комиссия действовала в полном соответствии с положениями конкурсной документации и законодательства (подробнее).

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