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Одиннадцать главных новостей Украины и мира на 19:00 4 июня

Одиннадцать главных новостей Украины и мира на 19:00 4 июня - Фото
04.06.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. СТАТУС "ВОРА В ЗАКОНЕ" СТАНЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ. За него по закону о преступных сообществах, который сегодня приняла Рада, можно будет получить срок от 12 до 15 лет (подробнее).

2. КРУПНЕЙШИЙ В УКРАИНЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МАСЕЛ ОСТАНОВИЛ ПРОИЗВОДСТВО. В компании Азмол сообщили, что из-за введения акциза на их продукцию работа предприятия парализована (подробнее).

3. НОВЫМ МИНИСТРОМ КУЛЬТУРЫ СТАЛ АЛЕКСАНДР ТКАЧЕНКО. Бывший гендиректор "1+1" заявил, что на поддержку культуры и туризма требуется 3-4 млрд грн (подробнее).

4. В МИД ГЕРМАНИИ СОЗДАЛИ РАБОЧИЙ ШТАБ "УКРАИНА". Его возглавил Жан Фрели, в посольстве Украины рассчитывают на тесное и доверительное взаимодействие (подробнее).

5. ФОНД ГОСИМУЩЕСТВА СМЕНИЛ БЛИЗКОГО К ФИРТАШУ ДИРЕКТОРА ЗАПОРОЖСКОГО ТИТАНОВОГО КОМБИНАТА. Информация о назначении нового директора внесена в Единый реестр юрлиц (подробнее).

6. СУД РАЗРЕШИЛ ПРИВЕСТИ ПОРОШЕНКО НА ДОПРОС ПРИНУДИТЕЛЬНО. Допрос по делу о якобы контрабанде картин должен пройти 10 июня в ГБР, адвокат пятого президента заявил, что Порошенко на него не приглашали (подробнее).

7. РАДА ПРИНЯЛА ЗАКОН О ТАМОЖЕННОМ ТАРИФЕ. Он предусматривает замену устаревшего классификатора товаров вненшеэкономической деятельности и согласование его с международным (подробнее).

8. СБОЙ РАБОТЫ ПРОИЗОШЕЛ В ОНЛАЙН-ПРИЛОЖЕНИИ ПРИВАТБАНКА. Хотя в пресс-службе банка заявили, что работа восстановлена, к 15:00 сервисы для физлиц работали нестабильно (подробнее).

9. РАДА ОТПРАВИЛА ПРОГРАММУ КАБМИНА НА ДОРАБОТКУ. Документ подвергся сильной критике со стороны нардепов за краткость и формальность (подробнее). 

10. РАДА СМЕНИЛА ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРА ПО ЕВРОИНТЕГРАЦИИ. Вместо Вадима Пристайко должность заняла Ольга Стефанишина (подробнее).

11. СУД ОТМЕНИЛ АРЕСТ БИЗНЕСМЕНА И ЭКС-НАРДЕПА ЖЕВАГО. Апелляционная инстанция решила, что для его взятия под стражу отсутствуют правовые основания (подробнее).

Денис Юдин
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