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Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 4 мая

Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 4 мая - Фото
04.05.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. КАРАНТИН В УКРАИНЕ ПРОДЛИЛИ ДО 22 МАЯ. С 11 мая разрешено открыть салоны красоты, парки, летние террасы ресторанов (подробнее).

2. НБУ ПРОГНОЗИРУЕТ ОБВАЛ ВВП ВО ВТОРОМ КВАРТАЛЕ. По прогнозам Нацбанка, наибольшее потрясение ждет экономику во втором квартале: она сократится на 11%, безработица вырастет до 12% (подробнее).

3. ЕВРОКОМИССИЮ БЕСПОКОЯТ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ В УКРАИНЕ БЕЗ КОНКУРСА. В Брюсселе надеются, что проведение конкурсов по назначения украинских топ-чиновников будет ограничено только на время карантина (подробнее).

4. ИНДЕКС ОЖИДАНИЙ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ВПЕРВЫЕ УПАЛ НИЖЕ 30. В апреле индекс ожиданий деловой активности впервые опустился до рекордно низкого уровня - 29.9, в марте он был 45.8 (подробнее).

5. G7 ПРЕДУПРЕДИЛИ УКРАИНУ О ЛИШЕНИИ ПОДДЕРЖКИ. В странах "Большой семерки" заявляют, что Украина может потерять международную поддержку, если нарушит независимость антикоррупционных органов (подробнее).

6. UBER EATS ОБЪЯВИЛ О ПРЕКРАЩЕНИИ РАБОТЫ В УКРАИНЕ. Решение принято на основе тщательного изучения бизнес-показателей на конкурентном рынке доставки еды (подробнее).

7. ТИМОШЕНКО И ЕЩЕ 47 ДЕПУТАТОВ ПРОСЯТ КСУ ПРИЗНАТЬ НЕКОНСТИТУЦИОННЫМ ЗАКОН О ЗЕМЛЕ. В тексте представления сказано, что земельный закон был принят с нарушении конституционной процедуры рассмотрения и принятия (подробнее).

8. АВАКОВ СООБЩИЛ О НАРУШЕНИЯХ "ВЕЛЮРА" И "ЭПИЦЕНТРА". Полиция зафиксировала нарушения коронавирусного карантина в ресторане "Велюр" Тищенко, еще 29 админпротоколов составлено на гипермаркеты "Эпицентр" (подробнее).

9. FACEBOOK И VIBER СОГЛАСИЛИСЬ ПЛАТИТЬ НДС В УКРАИНЕ. Международные IТ-корпорации готовы к введению налога на добавленную стоимость для электронных услуг (подробнее).

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