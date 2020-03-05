Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 5 марта

1. ВЕРХОВНАЯ РАДА ОДОБРИЛА УВОЛЬНЕНИЕ РЯБОШАПКИ С ДОЛЖНОСТИ ГЕНПРОКУРОРА. За это решение проголосовали 263 депутата (подробнее).

2. ЕВРОСОВЕТ СНЯЛ САНКЦИИ С АЗАРОВА И СТАВИЦКОГО. При этом Евросовет продлил санкции против Януковича и девяти его соратников до 6 марта 2021 года. Их признают ответственными в злоупотреблении властью и присвоении госсредств Украины (подробнее).

3. МИНЗДРАВ ЗАПРЕТИТ МАССОВЫЕ СОБРАНИЯ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА. В ближайшее время будут запрещены конференции, спортивные и массовые ивенты. Также будут временно закрывать школы. Цель - ограничить скопление людей (подробнее).

4. ДАНИЛОВ О ВЫБОРАХ В ОРДЛО: ХОТИМ ОСЕНЬЮ, А НЕ БУДЕМ ГОТОВЫ - ИХ НЕ БУДЕТ. Власть "очень хочет", чтобы осенью на ныне оккупированной части Донбасса прошли местные выборы и пограничники стали на границу с РФ, но их не случится, если для того не будет условий (подробнее).

5. MORGAN STANLEY РЕКОМЕНДУЕТ ПРОДАВАТЬ УКРБОНДЫ ИЗ-ЗА СМЕНЫ ПРЕМЬЕРА. В американском инвестбанке опасаются, что назначение нового Кабмина приведет к расширению дефицита бюджета и негативно повлияет на сотрудничество с МВФ. Там рекомендуют продавать еврооблигации Украина-2030 и покупать облигации Египет-2031 (подробнее).

6. КОМПАНИЯ КОЛОМОЙСКОГО И ХОМУТЫННИКА СТАНЕТ КЛЮЧЕВЫМ ПАРТНЕРОМ ОПЗ. В Одесском припортвом заводе заявляют, что Укрнефтебурение предоставила лучшее ценовое предложение за переработку тонны карбамида и аммиака. Официальный результат опубликуют 10 марта. Результаты конкурса могут оспорить в суде (подробнее).

7. НБУ ОБНОВИЛ СПИСОК СИСТЕМНО ВАЖНЫХ БАНКОВ. Вместо Укрсоцбанк в список включили Альфа-Банк. В списке - 14 банков. Для системно важных банков действуют повышенные требования, призванные обеспечить допзапас их устойчивости. Например, они должны разработать планы восстановления деятельности, что позволит стабилизировать их работу в кризис (подробнее).

8. ЗАКОНОПРОЕКТЫ "СТАРОГО" КАБМИНА ОТОЗВАНЫ ИЗ РАДЫ. Отозваны проекты, которые не успели пройти первое чтение. Также отозван т.н. "антиколомойский" закон. Новый Кабмин может подать отозванные проекты повторно в течение месяца после получения им полномочий (подробнее).

9. МВД ПРЕДСТАВИЛО ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ВЫЗОВА ПОЛИЦИИ. My Pol позволяет быстро вызывать полицию через функцию SOS, оценивать работу полицейских, получать справку о законах, находить ближайшие отделения полиции и медпомощи, получать новости полиции. My Pol требует доступ к телефонным звонкам, сообщениям, геоданным, мультимедиа и контактам (подробнее).

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