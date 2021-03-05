Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 5 марта

1. КОРОНАВИРУС. БОЛЕЕ 10 000 ЗАБОЛЕВШИХ ЗА СУТКИ, ЛИДЕРОМ ПО ЧИСЛУ НОВЫХ СЛУЧАЕВ СТАЛ КИЕВ. За вчера, 4 марта, в Украине выявили 10 155 новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 10 057) (подробнее).

2. ВАКЦИНАЦИЯ В УКРАИНЕ. ЛЯШКО ПЕРЕЧИСЛИЛ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИВИВОК: СПИСОК. Главный санврач страны Виктор Ляшко во время онлайн-брифинга рассказал о противопоказаниях к проведению вакцинации от коронавируса, а также напомнил, что прививки делаются добровольно и беслпатно (подробнее).

3. СОЦИОЛОГИЯ | В РАДУ ПРОХОДЯТ СЕМЬ ПАРТИЙ, ЛИДИРУЮТ СЛУГА НАРОДА И ЕВРОСОЛИДАРНОСТЬ – ОПРОС РЕЙТИНГА. Слуга народа и Европейская солидарность лидируют в партийном рейтинге. Семь партий преодолевают барьер в 5% голосов, позволяющий пройти в Раду (подробнее).

4. США И БРИТАНИЯ ГОТОВЯТ САНКЦИИ ПРОТИВ ОЛИГАРХОВ И РОССИЙСКОГО ГОСДОЛГА – BLOOMBERG. США и Великобритания ведут переговоры о новых, более жестких санкциях против России, в том числе — персональных санкциях против олигархов и расширении органичений в отношении российского госдолга (подробнее).

5. ЗЕЛЕНСКИЙ ЛИДИРУЕТ В ПРЕЗИДЕНТСКОМ РЕЙТИНГЕ, ЗА НИМ – ПОРОШЕНКО И БОЙКО – ОПРОС РЕЙТИНГА. Президент Владимир Зеленский возглавляет президентский рейтинг, за него проголосовали бы 22,5% украинцев из числа тех, кто определился с выбором. Его ближайший конкурент – лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко, у него 14,6% (подробнее).

6. НКРЭКУ ПОДДЕРЖАЛА ВВЕДЕНИЕ ГОДОВЫХ ТАРИФОВ НА ГАЗ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ С 1 МАЯ. Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) одобрила введение годового продукта цены на природный газ, которое должны предлагать поставщики всем бытовым потребителям на период с 1 мая 2021 по 30 апреля 2022 года (подробнее).

7. США ВВЕЛИ ПРОТИВ КОЛОМОЙСКОГО ВИЗОВЫЕ САНКЦИИ ЗА КОРРУПЦИЮ И ПОДРЫВ ДЕМОКРАТИИ В УКРАИНЕ. США лишили украинского бизнесмена Игоря Коломойского, а также каждого из его ближайших родственников права на въезд в США за причастность к коррупционным действиям, которые подорвали "веру украинского общества в демократические институты" в Украине (подробнее).

8. АХМЕТОВ ПОЛУЧИЛ КОНТРОЛЬ НАД КРУПНЕЙШИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ КОКСУЮЩЕГОСЯ УГЛЯ. Материнская компания группы Метинвест – Metinvest B.V. – Рината Ахметова приобрела дополнительный пакет акций крупнейшего в Украине производителя коксующегося угля – Покровская угольная группа, – увеличив долю владения до уровня контрольной (подробнее).

9. ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРОИНДЕКСИРОВАЛ ПЕНСИИ. КОМУ И СКОЛЬКО ДОБАВИЛИ. ИНФОГРАФИКА. Пенсионный фонд Украины (ПФУ) проиндексировал пенсии для 9,7 млн пенсионеров, однако из них доплаты получили 7,9 млн граждан (подробнее).

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Вадим Ребрина

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