Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 8 июля

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1. В ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ БУШУЮТ ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ. В Новоайдарском районе горят леса на площади 5000 га. Погибли пять человек, горели 59 домов, из них - 24 полностью и 35 частично. Полиция завела уголовное дело, рассматривает три версии. (подробнее)

2. СУД ПЕРЕНЕС РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА О ФОНДА ГАРАНТИРОВАНИЯ. Слушание по делу о неконституционности ФГВФЛ назначено на 9 июля. (подробнее)

3. СУД НЕ ИЗБРАЛ МЕРУ ПОРОШЕНКО. Печерский райсуд Киева оставил без рассмотрения ходатайство прокуратуры о мере пресечения для пятого президента по делу о назначении Сергея Семочко в Службу внешней разведки. (подробнее)

4. УКРАИНА ОБНОВИЛА РЕКОРД ЭКСПОРТА ЗЕРНОВЫХ. По результатам 2019/2020 маркетингового года Украина поставила на внешние рынки рекордные 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки, что на 6,8 млн тонн больше чем в прошлом МГ - 50,4 млн тонн. (подробнее)

5. КАБМИН НАЗНАЧИЛ ЯЗЫКОВОГО ОМБУДСМЕНА. Кабинет министров назначил экс-нардепа Тараса Кременя уполномоченным по защите государственного языка. (подробнее)

6. ШМЫГАЛЬ НАЗВАЛ ЗЕМЕЛЬНУЮ ИНИЦИАТИВУ СЛУГ НАРОДА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ. "В условиях, когда фермеры просят поддержки от государства, увеличивать арендную плату – это, наверное, не совсем корректно", – сказал Шмыгаль. (подробнее)

7. В США ЗАПЛАНИРОВАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ВОЕННУЮ ПОМОЩЬ УКРАИНЕ. Американская военная помощь Украине в 2021 году может быть увеличена на 10% – дополнительные $25 млн на укрепление обороноспособности союзника. (подробнее)

8. КАБМИН ОСВОБОДИЛ УКРЗАЛІЗНИЦЮ ОТ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ. Кабмин поддержал предложение минифраструктуры перенести выплату Укрзалізницей дивидендов за 2018-2019 года. (подробнее)

9. ДТЭК ПРЕДЛОЖИЛ ЦЕНТРЭНЕРГО ПОКУПАТЬ УГОЛЬ ПО ФОРМУЛЕ РОТТЕРДАМ+. Центрэнерго ведет переговоры о закупке угля украинских производителей, но его не устраивает условие 100% предоплаты. (подробнее)

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Наталия Медведева

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