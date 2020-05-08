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Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 8 мая

Девять главных новостей Украины и мира на 19:00 8 мая - Фото
08.05.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. УКРАИНА И МИР ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ ПАМЯТИ И ПРИМИРЕНИЯ. Президент Зеленский обратился к украинцам, напомнив о потерях во Второй мировой войне (видео).

2. ГРУЗИЯ ВЫЗВАЛА ПОСЛА ИЗ КИЕВА В ТБИЛИСИ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ. В стране недовольны назначением в Совет реформ экс-президента Грузии Саакашвили, который на родине заочно осужден. Зеленский назвал назначение внутренним делом Украины и заверил, что симметричного вызова посла в Киев из Тбилиси не будет (подробнее).

3. ЗРАДЫ НЕТ. ПО STAND-BY УКРАИНА ПОЛУЧИТ ОТ МВФ ТЕ ЖЕ $5 МЛРД. У краткосрочной программы меньше требований, чем у EFP, а денег за тот же период дадут столько же, рассказал представитель Украины в МВФ Рашкован (подробнее).

4. СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ НЕ ИЗМЕНИТСЯ. И.о. министра энергетики Буславец заявила, что население беспокоить не нужно (подробнее).

5. В СЛУГЕ НАРОДА ЗАВЕРЯЮТ, ЧТО НЕ СТАНУТ ОТМЕНЯТЬ МЕДРЕФОРМУ. Глава профильного комитета Радуцкий считает, что  после получения должного финансирования новая система полноценно заработает с 2021 года (подробнее).

6. БЕЗ "АНТИКОЛОМОЙСКОГО" ЗАКОНА ПЕРЕГОВОРОВ С МВФ НЕ БУДЕТ. Министр финансов Марченко рассказал об этом на заседании профильного комитета Рады (подробнее).

7. ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ В УКРАИНЕ ЗАМЕДЛИЛАСЬ. Госстат сообщает, что в апреле базовая инфляция упала до 0,4% после скачка в марте до 1,3% (подробнее).

8. ЦЕНА НА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО В УКРАИНЕ ЗАВЫШЕНА. Так считают в компании АрселорМиттал, указывая, что в Европе платят за электроэнергию в 2-3 раза меньше (подробнее).

9. КУРС БИТКОИНА СНОВА ВЫШЕ $10 000. Психологическую отметку криптовалюта преодолела впервые с начала февраля (подробнее).

Читайте также: Команда реформаторов Саакашвили, или Зачем Ольшанский пошел фиксить Украину. Интервью

Денис Юдин
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